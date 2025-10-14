Según UDAP, el paro docente en San Juan tuvo un acatamiento de 98% La titular del gremio, Patricia Quiroga, señaló que casi en su totalidad los maestros se plegaron a la medida.

El paro docente que se desarrolló este martes en todo el país por parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) tuvo un acatamiento de 98% de los maestros en San Juan, según dijo la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

“Hay que recordar que en el plenario que se hizo para consultar la adhesión a la medida de fuerza obtuvo el 100% de los votos de los delegados escolares, por eso nosotros accedimos a este paro nacional”, detalló la líder docente.

La convocatoria de CTERA responde a la falta de convocatoria por parte del Gobierno de Javier Milei a la paritaria nacional del sector. También reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad, ambos ítems que dejó de enviar la Nación y, en el caso de San Juan, se tuvo que hacer cargo.

“Este paro no es caprichoso. Hay que ver que esos $124.000 que corresponden a cada docente por FONID lo está pagando la Provincia, lo mismo que por Conectividad. Encima no llega un solo peso para infraestructura escolar, la situación es grave”, cerró Quiroga.

Por su parte, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, resaltó que en toda la provincia el acatamiento de docentes de escuelas técnicas y agrotécnicas fue de 92%.

Ante los requerimientos de este medio, desde el Ministerio de Educación dijeron que aún no tenían datos acerca del paro en San Juan.