Sergio Uñac: “Es un día donde con el voto popular se ratifican o se rectifican caminos” El senador nacional resaltó que "es un día importante para la democracia".

El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, emitió su voto pasado el mediodía de este domingo. En declaraciones a la prensa opinó que “es un día para reforzar la democracia. Un día de fiesta para todos los argentinos, por supuesto también para todos los sanjuaninos. Un día donde con el voto popular se ratifican o se rectifican caminos. Me parece que eso es lo que va a pasar en el día de hoy. La sociedad se va a expresar y esto va a ratificar o corregir. Veremos qué sucede al final del día”.

Señaló que “el porcentaje de votación no es muy alto, pero quedan varias horas. En definitiva, un día importante donde la democracia debe estar de fiesta y los sanjuaninos nos debemos expresar“.

“Estas elecciones intermedidas, donde no se eligen autoridades ejecutivas en el orden nacional ni provincial, tienen poca concurrencia. Esperemos que esta vez sea la excepción, que la sociedad se exprese”, insistió.

“Si se vota para un lado o para el otro será un mensaje tanto a nivel nacional como para los órdenes provinciales para quienes desarrollan los Ejecutivos. Si la sociedad acompaña o no acompaña, en cada uno de los casos se deberán hacer las lecturas necesarias y a partir de ahí mirar si la sociedad está o no conforme con el rumbo que se está tomando”, concluyó.