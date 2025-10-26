Sergio Vallejos: “Creo que va a ser una muy buena jornada para todos los sanjuaninos” El candidato de Evolución Liberal destacó el sistema de Boleta Única Papel.

Sergio Vallejos, candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, emitió su voto y después en declaraciones a la prensa destacó el sistema de Boleta Única Papel (BUP). “Creo que va a ser una muy buena jornada para todos los sanjuaninos”, afirmó.

“El sistema de boleta única es rápido, es limpio. No hay afano de votos como antes. Creo que con esto Argentina se ha puesto en sintonía con otros países donde este sistema se viene usando hace muchos años”, continuó.

“Seguramente habrá errores a pulir, los temas que haya que mejorar se verán después de las elecciones”, finalizó.