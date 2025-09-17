Sesión de Diputados en vivo: debaten el rechazo a los vetos de Javier Mieli y hay expectativa por la votación Todos los bloques acordaron debatir en conjunto los vetos a la ley de financiamiento de universidades y emergencia pediátrica. A las 17 podría habilitarse la votación.

Pasado el mediodía comenzó la sesión en Diputados para tratar los vetos a las leyes de financiamiento de universidades y emergencia pediátrica. Todos los bloques acordaron debatir los dos vetos en conjunto y se redujeron los tiempos para llegar a la votación cerca de las 17

El kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales reunieron el número de legisladores para habilitar el debate e insistir con las leyes derogadas por el Ejecutivo. Además, intentarán limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).