Sin fecha definida, UDAP adherirá a un paro nacional convocado por CTERA El gremio docente, a través de un plenario realizado este jueves, decidió plegarse a la medida nacional en reclamo de la restitución de fondos a las provincias y en defensa del régimen previsional.

El gremio UDAP anunció que adherirá al paro que llevará a cabo en todo el país la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo contra el Gobierno de Javier Milei por la apertura de paritarias, fondos nacionales que dejaron de llegar a las provincias y en defensa del régimen previsional que tienen los docentes.

La titular del gremio, Patricia Quiroga, en comunicación con Diario de Cuyo, confirmó la medida de fuerza, aunque aún no tiene fecha establecida. “Nos reunimos ayer en plenario de delegados y por unanimidad se decidió ir al paro en conjunto con CTERA”, señaló.

La protesta nacional se enmarca en una serie de acciones que la central docente realizará desde el próximo lunes 6 de octubre y que culminará con la huelga y manifestación probablemente el martes 14, aunque todavía resta definirlo.

En San Juan, en cambio, no se prevé hacer ninguna marcha, pero sí el paro sin asistencia a los lugares de trabajo. “Se trata de una medida nacional en reclamo por nuestros derechos, así lo entendieron los delegados que decidieron que nos plegáramos a la medida”, insistió Quiroga.

Entre otros puntos, los gremios exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), “que actualmente debería estar en $124.000 por cargo”, según dijo la titular de UDAP. Además, solicitarán la apertura de una paritaria nacional para discutir los aumentos de sueldo y que no se modifique el régimen previsional.

“Nosotros aportamos un 2% para nuestra jubilación, porque los docentes estamos encuadrados en un régimen especial. Por eso las mujeres nos jubilamos a los 57 años y los hombres a los 60, esto es lo que queremos que no se toque”, señaló Quiroga.