Sin la firma de los 3 diputados sanjuaninos, el kirchnerismo pidió que se investigue la denuncia contra Alberto Fernández Treinta y nueve legisladores de Unión por la Patria firmaron una iniciativa que expone una “profunda preocupación” por la acusación de la exPrimera Dama.

Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron este mediodía un proyecto de resolución para pedir que se investigue la denuncia formulada contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

En el proyecto, que tiene 39 firmas -sobre un total de 99 que tiene el bloque- se expresa “la profunda preocupación” por la denuncia por violencia de género formulada contra el ex Presidente por quien fuera su pareja, Fabiola Yañez. Y los firmantes declaran que “corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima”.

Entre los legisladores firmantes se destaca la ausencia de las firmas de los tres representantes sanjuaninos de Unión por la Patria: Fabiola Aubone, Walberto Allende y Jorge Chica.

En el párrafo siguiente, los legisladores exhortan a las autoridades competentes a efectuar “las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes”.

El proyecto lleva la firma del presidente del bloque, Germán Martínez, Mónica Macha, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Gisela Marziotta, Julia Strada, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto, Luisa Chomiak, Gabriela Estevez, Natalia Zaracho, Micaela Morán, Martín Soria, Constanza Alonso, María Florencia Carignano, Magalí Mastaler, Leandro Santoro, José Glinski, Sabrina Selva, Micaela Morán, Ariel Rauschenberger, Juan Marino, Eduardo Toniolli, Vanesa Siley, Marcela Passo, Mónica Litza, Diego Giuliano, Ramiro Gutierrez Jorge Neri, Araujo Hernández, Daniel Arroyo, Ana María Ianni, Luciana Potenza, Pablo Todero, Carolina Yutrovic, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Luana Volnovich, Blanca Inés Osuna y Eduardo Valdes.

Se espera que en el transcurso de la jornada de sumen más firmas de otros diputados del bloque. “Por el reglamento hay un límite de firmas” reconoció un diputado de UP. Frente a la pregunta si se sumaban los 99 legisladores del bloque, señalo que lo desconocía pero que “tiene el apoyo de la mayoría”.

En los fundamentos, los legisladores expresan que la iniciativa tiene por objeto que “esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad” que implica la denuncia por violencia de género en contra del ex primer mandatario Alberto Fernández.

La lucha contra la violencia por motivos de género, constituye “una clara política de Estado en nuestro país”, tanto es así que “este Congreso Nacional, en el año 2009 sancionó la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los Ambitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” con el objeto de prevenir y sancionar las distintas y variadas tipologías de violencia”, agrega el documento.

“La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar”, agrega el escrito presentado hoy. Y pide que por los argumentos expuestos, “solicitamos a la diputadas y a los diputados que integran esta Honorable Cámara, que acompañen con su voto la iniciativa puesta a vuestra consideración”.

La ex primera dama denunció ayer al ex presidente ante la Justicia por violencia física y hostigamiento. El juez Ercolini le prohibió la salida del país al ex mandatario y le ordenó que no se comunique con su ex pareja.

En la audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yañez no aportó más detalles de las agresiones. Pero su abogado, Juan Pablo Fioribello, dijo luego que tiene más fotos y pruebas para aportar ante la Justicia. La madre de la ex primera dama, aseguran, también podría sumar su testimonio.

En la audiencia, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. También habló de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. “El presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”, explicó el juez en una breve resolución de seis carillas.

Luego de escuchar el relato de Yañez, el juez decidió tomar varias medidas urgentes. En primer lugar le prohibió la salida del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección”. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez.

Concretamente, el juez le prohibió al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.