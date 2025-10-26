Susana Laciar, la intendente de Capital, emitió su voto a primera hora del domingo Lo hizo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados. Acompañó a los candidatos del Frente “X San Juan”.

Cumpliendo con su deber cívico, Susana Laciar participó de la jornada electoral destacando la importancia de construir un futuro mejor para la provincia y para los vecinos de la Ciudad.

Durante la jornada electoral desarrollada este domingo en todo el territorio nacional, los sanjuaninos concurrieron a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese marco, la intendente emitió su voto a primera hora de la mañana en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, cumpliendo con su deber cívico y participando activamente en un proceso democrático clave para el futuro institucional y político de la provincia.

En la oportunidad estuvo acompañada de los Ministros, de la Producción, Gustavo Fernández y de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, así como también el Jefe de Asesores del gobierno de la provincia, Rodolfo Colombo.

Tras emitir su sufragio, la mandataria municipal, resaltó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en cada elección, ya que es el camino para seguir construyendo una provincia y una Ciudad con más oportunidades, desarrollo y bienestar para todos los vecinos.

Durante la mañana, Susana Laciar acompañó a los candidatos del Frente “X San Juan” a distintos establecimientos de votación, brindándoles su apoyo y destacando el compromiso de quienes representan los valores y proyectos que buscan el crecimiento y desarrollo de la provincia.