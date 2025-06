Tadeo Berenguer es el nuevo rector de la UNSJ: “Nos tenemos que poner a trabajar” Tras el anuncio de Jorge Cocinero de bajarse de la segunda vuelta, el actual rector celebró su resultado electoral.

Tadeo Berenguer confirmó este lunes su reelección como rector de la Universidad Nacional de San Juan, tras la sorpresiva decisión de Jorge Cocinero de bajarse del balotaje. “Nos tenemos que poner a trabajar”, expresó Berenguer en una conferencia de prensa convocada tras conocerse la noticia.

El actual rector valoró la resolución del proceso electoral: “Este es un excelente resultado, no sólo para el rectorado, sino también para las unidades académicas, donde ha sido categórico el triunfo de un modelo de universidad que venimos desarrollando desde hace cuatro años”.

Berenguer reveló que recibió una llamada de Cocinero poco después de que se hiciera pública su renuncia a la segunda vuelta. “Me habló junto a la señora candidata a vicerrectora, comunicándome la decisión. Si bien ya lo estaban transmitiendo los medios, yo estaba desayunando con mis nietos… Mañana vamos a tener una reunión, irá a compartir un rato con nosotros, con Andrea (Lecta, su compañera de fórmula) y conmigo, en mi despacho”, adelantó.

Además, el reelecto rector sostuvo que la universidad debe encarar esta nueva etapa con unidad. “Son momentos muy difíciles, donde cada una de las propuestas que se presentaron han sido valiosas. De todas ellas debemos tomar lo mejor para seguir adelante”, afirmó.

Berenguer consideró que la decisión de Cocinero apuntó a “evitar desgastes”, no sólo económicos, sino también “anímicos y humanos”. Y compartió el argumento que su rival le transmitió: “Él considera que la diferencia fue muy grande. A diferencia de la elección pasada, donde la diferencia fue pequeña y pasó al balotaje, ahora entendía que no tenía sentido someter a la universidad a diez días más de campaña. Lo valoró como un esfuerzo innecesario y por eso decidió no seguir”.

Finalmente, Berenguer cerró con un mensaje de compromiso: “Ahora nos tenemos que poner a trabajar para sacar a la universidad adelante y llevarla a los lugares que todos soñamos”.