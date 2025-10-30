Terminaron las entrevistas para camarista civil, hay fecha para la terna y De Sanctis Jr. es uno de los favoritos El Consejo de la Magistratura finalizó las entrevistas a los postulantes el miércoles por la noche. En dos semanas habrá cónclave para confeccionar la terna que enviarán a la Legislatura. Asoman el hijo del cortista Guillermo De Sanctis, la jueza del Contencioso Administrativo, y un juez de Familia.

El Consejo de la Magistratura de San Juan cerró este miércoles por la noche la ronda de entrevistas a los 42 postulantes que compiten por cubrir la vacante que dejó la jueza María Josefina Nacif en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Según confirmaron fuentes del organismo, la definición de la terna final se concretará en un encuentro previsto dentro de dos semanas, donde los cinco integrantes del cuerpo votarán los tres nombres que serán elevados a la Cámara de Diputados.

Entre los aspirantes, tres nombres suenan con fuerza en los pasillos de Tribunales: Pablo De Sanctis, actual jefe de Asesores del Banco Nación e hijo del ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis; Adriana Tettamanti, jueza del Contencioso Administrativo; y Esteban De la Torre, magistrado de Familia. Los tres cuentan con antecedentes y experiencia judicial que los posicionan como posibles ternados.

No obstante, desde el propio Consejo buscaron bajar las expectativas. “Esos nombres se manejan por fuera, pero dentro del Consejo no se toca el tema. Habrá que ver al momento de votar”, señalaron fuentes del cuerpo consultadas por DIARIO DE CUYO.

La integración del Consejo está conformada por Juan José Victoria (presidente y ministro de la Corte), Laura Palma (representante del Poder Ejecutivo), Fernanda Paredes (Poder Legislativo), y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres, por la matrícula profesional. Ellos serán los encargados de definir quiénes pasarán el filtro y llegarán con chances a la Legislatura.

De los 42 inscriptos, nueve son jueces de primera instancia que buscan ascender a un cargo de mayor jerarquía. Entre ellos figuran Luis César Arancibia, Pablo Oritja, Humberto Conti Picco, Héctor Rollán, Roberto Farina, Walter Otiñano, Marianela López, Adriana Tettamanti y Esteban De la Torre, además de otros abogados con trayectoria en el foro local.

La etapa de entrevistas permitió evaluar el perfil técnico y la visión institucional de cada candidato, un paso clave antes de que el Consejo se reúna nuevamente para votar la terna definitiva. Una vez completado ese proceso, la decisión final quedará en manos de la Cámara de Diputados, que deberá dar el aval para cubrir la vacante en la Cámara Civil.