Tiene 93 años y le gustó el nuevo sistema: “Amo la democracia” Eduardo eligió ir a la mañana a votar. Le tocó nuevamente en la Normal Sarmiento, de donde egresó en 1947.

Tiene 93 años y no quiso perderse otra oportunidad de emitir su voto. Eduardo Vargas egresó de la Normal Sarmiento en 1947 y aunque ha vuelto varias veces, no se cansa de recorrer su escuela.

Este domingo de elecciones legislativas, lo primero que hizo al llegar fue ir a visitar el aula donde cursó primer grado. Particularmente hoy, se emocionó recordando aquellos partidos de fútbol que se armaban entre amigos en el recreo, con la infaltable pelota de trapo.

Sobre el nuevo sistema de votación, Eduardo quedó encantado, porque dijo que le pareció “más claro” que los anteriores. ” Voy a seguir votando, porque amo la democracia”, compartió.