Tras el anuncio de cierre del CIMYN, empleados se movilizaron y piden la intervención de Trabajo Después de que Colegio Médico desnudara una situación de crisis y hablara de cerrar la clínica, ATSA acompañó a sus afiliados en una breve protesta este lunes. Los empleados aseguran que este mes cobraron sólo el 50% del sueldo.

Empleados del CIMYN protestaron frente a la subsecretaría de Trabajo pidiendo que los atienda Franco Marchese debido al anuncio de cierre de esa clínica que hizo el Colegio Médico el viernes por la tarde.

“Desde el comunicado que, con tan poco tacto, publicaron a través de un Facebook, diciendo que iban a cerrar las puertas, desde ahí todo ha sido incertidumbre, llanto, desesperación por parte del personal” describió Carla Tejada, delegada de ATSA en CIMYN quien reveló que hasta ahora han cobrado el 50% del sueldo del mes de abril.

“Con problemas de pago venimos del año pasado, que cuando no pueden pagar los aumentos o se atrasan. El aguinaldo lo hemos cobrado en voucher de mercadería, cosa que ha sido totalmente ilegal y sin embargo la han seguido aplicando, yo no le puedo decir a nadie no los reciba porque es ilegal, si la necesidad de cada uno es distinta”.

“Queríamos que Marchese saliera y nos dijera algo. Nosotros hemos venido infinidades de veces acá. Siempre hemos venido a pedir por lo nuestro. Y sin embargo nadie nos recibe. Apelo a que el Gobernador interceda, por lo menos que se busque la forma legal de que alguien demuestre lo que está pasando, porque esto no es nuevo, hemos tenido infinidades de conciliaciones aquí” apuntó Tejada.

Acompañó la protesta el secretario general de ATSA , Alfredo Duarte y un grupo de empleados que pudo dejar sus funciones por un momento, explicó Tejada. La protesta fue breve y o no fueron recibidos hoy por el funcionario de Trabajo.

El ida y vuelta entre la OSP y el Colegio Médico

El viernes por la tarde Colegio Médico difundió un comunicado donde se refería al “inminente cierre de CYMIN”, acusando a la Dirección de Obra Social Provincia (DOS) de incumplimientos de pago que ” hacen insostenible la continuidad del servicio”. La OSP respondió y Colegio Médico retrucó con otro comunicado este lunes.

Como principal argumento para el cierre de la clínica dijeron que la fecha solo se abonó de manera parcial lo correspondiente a los expedientes presentados ante la Obra Social, lo que imposibilita el pago de sueldos al personal del sanatorio. Además, señalaron que los valores que perciben por las prestaciones médicas asistenciales están muy por debajo de los costos reales de operación.

“Dichos valores devienen también en el pago insuficiente de las prestaciones esenciales de los colegas médicos que no permiten sostener la continuidad de los diferentes servicios”, advierte el comunicado. También indican que actualmente existe una deuda judicializada que supera los 1.200 millones de pesos, correspondiente a medicamentos consumidos por afiliados de la DOS

A ese comunicado respondió la Obra Social Provincia (OSP) punto por punto, aclarando que “la Obra Social Provincia no mantiene, con Colegio Médico, un “Convenio de Asistencia”, sino un Convenio por Prestaciones. Asimismo, es importante aclarar aquí que Colegio Médico cuenta con un financiador propio, COLMED que en este caso debería asumir mayor responsabilidad en lugar de adjudicar su crisis Institucional, la cual atraviesa una difícil situación financiera desde hace años, a la Obra Social Provincia”.

También dijeron que “La Obra Social Provincia es el único financiador que aplica la modalidad de “Pronto Pago”, que consiste en liquidar el 95% de las prestaciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de facturación, quedando el 5% restante sujeto a “futuros débitos” pagaderos a los 42 días hábiles posteriores. Actualmente los pagos se realizan dentro de los plazos establecidos por los vencimientos e incluso, en el mes anterior, se abonaron expedientes con antelación a dichas fechas, cumpliendo en tiempo y forma. Cabe destacar que entre el 08 y el 09 de mayo de efectuaron pagos por un monto suficiente para afrontar sueldos, información que fue confirmada y asegurada por las propias autoridades de Colegio Médico”.

Este lunes se conoció la extensa respuesta del Colegio Médico al comunicado de la OSP donde apunta a que la deuda que asegura tiene la OSP no es solamente de la gestion anterior sino también ” de 2024 y 2025″, apuntando que es constante el pedido de “abonar en tiempo y forma, para poder dar cumplimiento a las remuneraciones de los trabajadores de Colegio Médico, importe que, si no es pagado en su totalidad, es imposible cumplir con los salarios de 407 familias”.

Sobre la modalidad de pago de la OSP referida al 5 % restante sujeto a “futuros débitos” pagaderos a los 42 días hábiles posteriores, (lo expresado por Ud.), difiere según la Res. 07-287-I – 2017 – del 12 de Octubre 2017 ART 4.- … se fija

que el 5 % del monto facturado constituye la garantía de débito pagadero a 65 días hábiles de presentación. Se encuentran siempre VENCIDOS, a la fecha 160 millones correspondientes a ese 5%, y con más de 100 días de atraso, contados desde el plazo estipulado por convenio entre partes”.