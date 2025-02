Tras el anuncio de medidas de la UTA, empresarios insisten con que es “imposible” pagar la deuda a los choferes Desde ATAP, Ricardo Salvá, dijo que el problema de falta de adecuación de tarifas, no les permite recaudar lo suficiente para hacer frente a las demandas salariales de los choferes.

Después del anuncio medidas de fuerza de UTA para este fin de semana largo y la promesa de un paro de 24 hr para el miércoles que viene, se pronunció Ricardo Salvá, presidente de ATAP. El empresario aseguró que no podrán hacer frente a las demandas.

“Hay un anuncio de una medida de fuerza, también la posibilidad, creo yo, de que alguna conciliación obligatoria se va a dictar. Y por otro lado, vemos que desde el lado de las empresas está muy difícil poder hacer frente a este pedido de UTA que fue firmado. Por eso, desde diciembre que le venimos pidiendo al gobierno provincial que trabajáramos en la adecuación de los costos, porque esto iba a pasar indefectiblemente. Entonces nos encontramos ahora en la imposibilidad de poder hacer frente a estas sumas que está reclamando el gremio”, dijo Salvá, en declaraciones a Radio Light.

En este sentido planteó como un problema la necesidad de adecuar las tarifas.

“El gobierno provincial es quien determina cuánto es lo que cuestan los pasajes y demás. Y si esto no está adecuado, por supuesto, las empresas no tienen otra fuente de ingresos que no sea esa. Entonces, difícilmente se puede obligar a hacer frente a obligaciones cuando no se les da la posibilidad de recaudar o de tener los ingresos para poder hacer frente a ello” aseguró el empresario.

En este contexto, dijo que sí hay voluntad de modificar las tarifas, aunque describió como un proceso engorroso.

“Hay voluntad respecto de tarifas, lo que pasa que las tarifas hay que definirlas, hay que ponerlas en planillas, enviarlas a Buenos Aires, las tienen que cargar y ese trámite que lleva varios días. Inclusive la ministra de gobierno escuché por ahí, en algún medio, que dijo que iba a haber algún incremento”, apuntó.

Salvá adelantó que buscarán seguir llegando a un entendimiento con los choferes, ” por ahí dictando una conciliación obligatoria, tener un marco para poder seguir conversando y tratar de evitar todas estas situaciones que son perjudiciales para nuestros usuarios”, cerró.