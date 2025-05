Tras el bloqueo de los taxistas, desde el gobierno adelantaron que en San Juan no permitirán más los cortes de calles por protestas El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, aseguró que aplicarán las normas referidas “a la libre circulación de las personas”.

Luego de la protesta de taxistas y remiseros de este martes, cuando bloquearon la circulación en Avenida Libertador para protestar por la regulación de las aplicaciones de transporte, ahora desde el gobierno provincial aseguraron que no se permitirán los cortes de calles por protestas gremiales.

“No vamos a permitir más cortes en San Juan” dijo el secretario de Seguridad, Enrique Delgado en declaraciones a Radio Sarmiento. El funcionario aseguró que pondrán en práctica “un protocolo de la provincia de San Juan, a fin de garantizar el libre tránsito y circulación de los ciudadanos”.

Dijo que implica que según el protocolo, “primero se habla con los referentes que tienen un problema concreto, en caso que no cedan en su posición, vamos a establecer cómo será la protesta, sin entorpecer la circulación de la gente. No vamos a permitir más cortes” sostuvo y aclaró que: “no es criminalizar la protesta, la pueden hacer, pero sin cometer un delito flagrante como es el 194, del Código Penal, que es claro. En esa aplicación del protocolo no hace falta decisión judicial, se actua porque está establecido en el Código Penal, referido a la libre circulación de las personas”.