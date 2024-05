Tras el escándalo, el senador libertario sanjuanino renunció al aumento de sueldo El legislador Bruno Olivera explicó los motivos.

El senador libertario por San Juan Bruno Olivera quedó en el ojo de la tormenta cuando en la última sesión en la Cámara de Senadores de la Nación los legisladores acordaron una suba sustancial de sus sueldos que generó una fuerte polémica cuando quedó señalado por avalar el “dietazo”. Sin embargo, tras el escándalo, renunció al aumento de sueldo.

Así las cosas, este lunes por la mañana el espacio libertario en San Juan convocó a una conferencia de prensa en la sede del partido ADN, principal socio local del “mileísmo” en San Juan, para hablar -¿y cerrar?- del tema.

Quien tomó el mando del convite fue el diputado nacional por la LLA José Peluc, máximo referente del espacio en la provincia. El legislador explicó que “consideramos que no podemos hablar de un incremento hasta que no podamos solucionar problemas de la sociedad. Es imposible hablar de salario cuando no hemos solucionado los problemas de la gente. Vamos a respetar lo que dice el presidente Javier Milei, solucionar problemas de la gente y si lo solucionamos, ahí recién podemos hablar de salarios”.

Peluc buscó excusar al senador Olivera de su accionar en el recinto indicando que “los Senadores tienen labor parlamentaria y siempre acuerdan por usos y costumbres lo que se da en las sesiones. En el caso de Olivera se acordó el tema salarial pero no estaba previsto el tratamiento sobre tablas y sl senador se manifiesta en contra (…) El senador ha cumplido con sus funciones y las decisiones se toman en el conjunto. Yo, José Peluc puse a disposición de Nación junto al senador nuestra renuncia. Si hay dudas sobre nuestro accionar pueden disponer de lo nuestro. Eso se presentó desde el día cero. No hay papel escrito, siempre está esa renuncia, pero nosotros la firmamos en virtud de lo que ellos piensan. Nos dijeron que no teníamos por qué renunciar”.

Luego fue el turno de Olivera, que dio su mirada sobre el traspié que lo puso en foco, “es un aprendizaje y por ahí como dijo el diputado Peluc, en la agilidad del asunto uno acuerda una cosa y luego pasa lo que pasa. Es un aprendizaje y hay que tener más comunicación con los propios, con los miembros del partido. El aprendizaje es tener más comunicación con los propios para tomar decisiones conjuntas”.