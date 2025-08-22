Tras la aprobación del presupuesto, en la UNSJ se atajan y sospechan que se viene el veto de Milei: “Uno no se quiere ilusionar mucho” Lo dijo el secretario Administrativo y Financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca.

Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio ayer otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

A tono con leyes anteriores aprobadas en el Congreso y bochadas por el Ejecutivo, es que no son pocos los que creen que las universidades también sentirán el rigor del presidente con su arma preferida por estos tiempos: el veto.

En este sentido, el secretario Administrativo y Financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, dio su mirada sobre lo que puede pasar y no fue muy optimista con el futuro inmediato de lo aprobado en el Congreso.

“Uno no se quiere ilusionar mucho porque ya sabemos cuál ha sido el recorrido, por ejemplo, de la ley para los jubilados”, dijo Coca, en contacto con Radio Light.

Y agregó que “desde la asunción de este gobierno, siempre se ha estado por debajo del IPC, entonces se ha perdido prácticamente el 35% del poder adquisitivo. Por el lado del presupuesto, ha sido de los más castigados también, un 30% de recorte y eso ha hecho que inclusive nosotros ni siquiera supiéramos mes a mes cuál iba a ser la partida que venía el mes siguiente. Entonces, arrancamos este año con 480 millones cuando habíamos cerrado con 1000 el año anterior. O sea, fue una caída muy significativa y luego recién por el mes de abril se fue a lo que es ahora que son 700 millones”.

Para Coca, el Congreso “le está marcando que todo el país necesita una ley de presupuesto, sino no puede funcionar”.