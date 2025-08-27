UDAP reconoció que ya no tienen “ninguna suma en negro”, pero que está “bajo” el sueldo del docente que recién se inicia El viernes los gremios responderán a las autoridades de Educación y Economía.

La negociación paritaria entre el Gobierno y los docentes tendrá, al menos, un capítulo más. Anoche las autoridades de Educación y Economía le trasladaron a las conducciones gremiales el último ofrecimiento que se divide en aumentos escalonados

Para septiembre, prevé incrementar el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior, además de subir un 15% el concepto Nueva Conectividad San Juan (concepto remunerativo) y aplicar un alza de 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

En tanto que para octubre, se repite el aumento de acuerdo al IPC y 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente. Mientras que para noviembre, la propuesta habla de elevar el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice IPC e incrementar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

“El docente que recién se inicia ha quedado muy bajo. Hemos tenido 72 puntos de aumento desde el año anterior, algo que nunca se veía. Aún así, es bajo el docente que recién se inicia”, indicó la dirigente de UDAP, Patricia Quiroga, en diálogo con Radio Light. Y agregó “después, ya con 10 años, aumenta. Cuando ingresamos nosotros, el docente que recién se inicia ya ganaba lo mismo que aquel docente que tenía 20 años de antigüedad”.

Quiroga reconoció que ya no existen sumas “en negro” dentro del sueldo docente.