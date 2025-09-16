Un centenar de jueces, fiscales y demás miembros del Poder Judicial compartieron un encuentro descontracturado por el Día de la Magistratura Se realizó en la Sede Académica del Poder Judicial de San Juan, en la Club Sirio Libanés.

Este año, los miembros del Poder Judicial de San Juan decidieron celebrar el Día de la Magistratura y la Función Judicial que se conmemora el 15 de septiembre, de manera más amena. Participaron de un encuentro donde hasta compartieron anécdotas sobre su trabajo. Este encuentro se desarrolló en la Sede Académica del Poder Judicial San Juan, en el Club Sirio Libanés.

Un centenar de jueces, fiscales, defensores y asesores oficiales y funcionarios judiciales, participaron de un encuentro de reflexión, diálogo y anécdotas sobre el servicio de justicia en los tiempos actuales. Se trató de un conversatorio organizado por el Poder Judicial de San Juan, a través de la Corte de Justicia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS).

Este encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; de los ministros Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria; la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Ana Lía Larrea; y la presidenta de Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS), Laura Romarión.

En la apertura del conversatorio, la presidenta de la Corte, García Nieto, dijo que ‘Solamente juntos vamos a poder lograr hacer ese Poder Judicial que tanto anhelamos, pero no por nosotros, sino por aquellos para quienes trabajamos. Siempre debemos tener presente a quienes dependen de nuestras decisiones. Es por ello que tenemos que seguir en el camino y si nos equivocamos, corrijamos, pero no abandonemos. En definitiva, ser magistrado, magistrada, ser funcionario judicial, tiene nada más y nada menos que la gran responsabilidad de poder dar respuesta, de poder hacer justicia‘.

El conversatorio se desarrolló de una manera amena y distendida, con un intercambio de experiencias, moderado por la periodista María Silvia Martín e integrado por la jueza de la Cámara Civil, recientemente jubilada, María Josefina Nacif; los fiscales de la Cámara Penal, Marcela Torres y Fabrizio Médici; la secretaria de Primera Instancia de la Oficina Judicial Multifuero del área Penal de Jáchal (Segunda Circunscripción); María Victoria Salas y el secretario de Primera Instancia, Duilio Liberman, quien se desempeña como referente de Despacho complejo en la Oficina de Gestión Judicial Laboral N°1.