Un conocido contador sanjuanino fue sancionado por el Consejo de Ciencias Económicas y no podrá ejercer por un año

El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de San Juan resolvió sancionar de forma severa a un conocido contador sanjuanino impidiéndole ejercer su profesión por el término de 360 días, hasta el 4 de agosto de 2026 inclusive, de acuerdo a lo que reza el texto entregado a los medios de comunicación.

El profesional, identificado por la institución como Ariel Eduardo Lucatto Trujillano (N° C-2767), fue sancionado por el Tribunal de Ética del Consejo por alterar documentación digital después de su aprobación por parte de la entidad.

Lucatto no es la primera vez que es sancionado y ahora su falta “grave” recibió un castigo importante por la reiteración, indicaron.

El profesional había modificado un documento que previamente había recibido el visto bueno de la institución que congrega a los economistas y contadores sanjuaninos.