Un exfuncionario de Gramajo, el nuevo secretario de Obras en Chimbas: asumirá Alberto Herrera El área estaba acéfala desde hace dos meses cuando la jefa comunal, Daniela Rodríguez, pidió la renuncia de Juan Garay.

Este martes hubo un movimiento en el Gabinete de Daniela Rodríguez en Chimbas. La intendenta designó a Alberto Herrera como secretario de Obras de la Municipalidad.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO, Herrera es un ingeniero de Calingasta que trabajó en los dos periodos de Gobierno de Fabián Gramajo. Es un viejo conocido del municipio que quedó como director dentro del área de Obras y ahora retornó al timón.

Las fuentes indicaron que Herrera arribó después de dos meses de acefalía, tras el pedido de renuncia que hizo Rodríguez al exsecretario, Juan Garay. Desde el entorno de la jefa comunal prefirieron no emitir opinión sobre la salida de Garay.

Por el contrario, valoraron la trayectoria de Herrera y la cotidianidad del trabajo municipal. Además, descartaron un rumor que trascendió en las últimas horas: el cambio de Mónica Ramos, de Acción Social a Gobierno.