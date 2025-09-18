Un médico del Garrahan apuntó contra el sanjuanino José Peluc: “Sus convicciones no son tan fuertes” Se trata del neonatólogo Nicolás Morcillo, quien dio detalles de la situación que atraviesa el hospital pediátrico.

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, el doctor Nicolás Morcillo, neonatólogo del Hospital Garrahan, sostuvo en diálogo con Radio Sarmiento que la votación “dejó en evidencia que algunos legisladores priorizaron sus intereses partidarios por encima de la salud pública”.

“Estábamos repasando los 60 votos en contra y justo me encontraba con el diputado José Peluc, de San Juan, que votó en contra. Evidentemente sus convicciones no son tan fuertes como sus necesidades partidarias. No habrá escuchado a las familias de los pacientes del hospital o no se habrá conmovido con sus relatos”, cuestionó el especiaista.

Morcillo defendió el rol del Garrahan como centro de referencia nacional en pediatría: “Cuando un niño necesita un especialista o un tratamiento complejo porque tiene una enfermedad poco frecuente, viaja desde cualquiera de las 24 provincias a Buenos Aires y recibe atención. El hospital cumple una función que es irremplazable“.

También desmintió los intentos de desprestigio sobre la institución, al remarcar que el 70% del personal cumple tareas asistenciales, y expresó preocupación por la caída del 50% en la adjudicación de residencias postbásicas, lo que afectará la formación de futuros especialistas.

Por último, señaló que el Senado será la próxima instancia clave y expresó su deseo de que los legisladores comprendan lo que está en juego: “El Garrahan salva vidas todos los días. Necesitamos sostenerlo y no perder profesionales capacitados por decisiones políticas equivocadas”.