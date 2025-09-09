Anoche a última hora terminó el tiempo para inscribirse en el nuevo sorteo del IPV que encaró la gestión orreguista. Se trata de 344 viviendas, para las cuales se anotaron 28.414 personas, y casi la mitad son para un barrio. El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social.
TOTAL DE INSCRIPTOS AL SORTEO DEL IPV
- 28.414 inscriptos
BARRIO POR BARRIO, LOS POSTULANTES
- B° Solares del Sur ubicado en Sarmiento: 1.645 inscriptos para 190 viviendas
- B° Tierras del Norte ubicado en Angaco: 833 inscriptos para 62 viviendas
- B° Caraballo II ubicado en San Martín: 1.145 inscriptos para 61 viviendas
- B° El Puerto ubicado en Calingasta: 56 inscriptos para 7 viviendas
- B° Los Surcos ubicado en Chimbas: 21.185 inscriptos para 5 viviendas
- B° El Jagual ubicado en Pocito: 3.120 inscriptos para 13 viviendas
- B° Tehul ubicado en 25 de Mayo: 430 inscriptos para 6 viviendas
CRONOGRAMA
- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.
- 12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos.
- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.
- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.
- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos
- 25 de septiembre: sorteo