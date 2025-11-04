Una astrónoma sanjuanina le escribió una carta a Javier Milei para defender el proyecto del radiotelescopio CART Carolina del Valle Garay, científica de datos y docente, publicó una carta abierta al Presidente en la que pidió que no se detenga la obra del radiotelescopio ubicado en Barreal. En su mensaje, contó su historia de vida y defendió el valor de la ciencia pública.

Desde San Juan, una voz se alzó en defensa de la ciencia argentina. Carolina del Valle Garay, astrónoma, científica de datos y docente universitaria, escribió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que relató su historia personal y expresó su preocupación por el futuro del proyecto CART, el radiotelescopio de 40 metros de diámetro que se construye en Barreal.

En su texto, Garay se presenta como “una persona pobre que soñó con ser científica”, nacida en el departamento 25 de Mayo y criada por sus abuelos. “Cuando era chica me daba vergüenza ser pobre, pero hoy lo cuento con orgullo”, escribió, destacando que gracias al esfuerzo y a la educación pública pudo recibirse de astrónoma en 2019, a los 39 años.

La investigadora explicó que forma parte del equipo que desarrolla el software y el backend digital del radiotelescopio, un proyecto impulsado por la Universidad Nacional de San Juan junto a la Academia China de Ciencias (CAS), con más de tres décadas de cooperación. “Soy la única mujer que está escribiendo código Python en GPU en este momento, ese es mi fuerte”, destacó.

Garay señaló su preocupación por las versiones que ponen en duda la continuidad del proyecto o lo vinculan con fines militares. “Puedo asegurarle que CART es un proyecto 100% científico”, escribió, y remarcó que detrás de cada avance hay “días y noches de trabajo, de pruebas, de errores y de aprendizaje”.

“Le pido, con profundo respeto y con todo el amor que tengo por este país, que nos permita terminar lo que empezamos. Que no se apague la esperanza de quienes creen que el conocimiento es la mejor forma de libertad”, expresó la astrónoma en uno de los pasajes más emotivos de la carta.

El proyecto CART —sigla de China–Argentina Radio Telescope— busca posicionar a la Argentina en la frontera del conocimiento astronómico, con una antena de gran porte ubicada en el cielo de Calingasta. “No es un símbolo político, es la demostración de que la Argentina puede construir conocimiento de frontera”, concluyó Garay.

