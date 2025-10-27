Una dura pérdida impactó sobre el intendente Carlos Munisaga El hombre, también vinculado a la política, había sido un destacado dirigente radical.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, enfrenta una dura pérdida con el fallecimiento de su padre, ocurrido este lunes después de las elecciones legislativas. La noticia generó profundo pesar en la comunidad rawsina.

El padre del intendente, de nombre homónimo, fue un destacado dirigente radical que había sido elegido diputado proporcional en 1991. Su legado político parece haber influido en su hijo mayor, Carlos, quien siguió sus pasos y también alcanzó un cargo en la Cámara de Diputados, aunque esta vez representando al Frente Compromiso por San Juan.

Además de su carrera política, el fallecido se destacó como profesor de Matemática en nivel secundario y mantuvo un fuerte vínculo con la Escuela Boero. Incluso en su etapa final de vida, a los 77 años, continuaba activo. En 2016 se recibió de abogado en la Universidad Siglo XXI.