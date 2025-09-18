Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los senadores sanjuaninos Sergio Mauricio Uñac, María Celeste Giménez y Bruno Olivera, emitieron su voto.
Uñac y Giménez votaron afirmativo para que el veto sea rechazado, mientras que el libertario Olivera votó en contra.
La iniciativa, que había sido aprobada previamente con 56 votos a favor y solo uno en contra, se mantuvo en pie pese al intento del Ejecutivo por desactivarla, en medio de un clima de tensiones con los gobernadores.
El respaldo al rechazo del veto reunió a senadores de bloques diversos. Por Unión por la Patria, votaron afirmativamente José Mayans, Lucía Corpacci, Carlos Linares, Florencia López, Nora Giménez, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. También lo hicieron representantes de la Unión Cívica Radical como Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Maximiliano Abad. Se sumaron además integrantes de Convicción Federal, como Fernando Rejal y Guillermo Andrada, y senadores de bloques provinciales, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social).
Del lado del oficialismo, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, defendieron el veto con el argumento de que los ATN son una herramienta clave para emergencias. En la misma línea se expresó Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien habló de “gran hipocresía” en el uso histórico de esos fondos. El único voto en contra durante la aprobación original fue el de Luis Juez, también del PRO, quien mantuvo su posición en esta nueva votación.
La discusión no estuvo exenta de cruces. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de desestabilizar al Gobierno y de buscar romper el equilibrio fiscal, mientras que varios legisladores remarcaron que las provincias “no reciben los fondos” y que el Poder Ejecutivo actúa de manera discrecional. “Nadie quiere voltearlo al Presidente, queremos que escuche”, dijo Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca. En tanto, el senador Guillermo Andrada fue más directo: “No voy a dejar que un filibustero financiero se lleve los recursos que necesitamos las provincias”.
La votación que terminó con el rechazo al veto de Milei
Quién votó a favor
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán
- Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
- Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos
- Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca
- Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén
- Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut
- Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
- Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
- Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza
- Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe
- Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro
- María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan
- Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta
- Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones
- María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa
- María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa
- Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz
- Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta
- Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut
- Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Martín Lousteau – UCR – CABA
- Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán
- José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa
- Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco
- María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos
- María Inés Pilatti Vergara – Frente Nacional y Popular – Chaco
- Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja
- Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco
- Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
- Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA
- Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan
- Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes
- Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
Quién votó en contra
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba
- Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis
- Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy
- Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba
- Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja
- Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa
Abstenciones y Ausentes
- Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta (Ausente)