Uñac, Giménez y Olivera: así votaron los senadores sanjuaninos el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias El Senado rechazó el veto del Presidente a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, que había sido aprobada con el apoyo de casi todos los bloques

Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los senadores sanjuaninos Sergio Mauricio Uñac, María Celeste Giménez y Bruno Olivera, emitieron su voto.

Uñac y Giménez votaron afirmativo para que el veto sea rechazado, mientras que el libertario Olivera votó en contra.

La iniciativa, que había sido aprobada previamente con 56 votos a favor y solo uno en contra, se mantuvo en pie pese al intento del Ejecutivo por desactivarla, en medio de un clima de tensiones con los gobernadores.

El respaldo al rechazo del veto reunió a senadores de bloques diversos. Por Unión por la Patria, votaron afirmativamente José Mayans, Lucía Corpacci, Carlos Linares, Florencia López, Nora Giménez, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. También lo hicieron representantes de la Unión Cívica Radical como Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Maximiliano Abad. Se sumaron además integrantes de Convicción Federal, como Fernando Rejal y Guillermo Andrada, y senadores de bloques provinciales, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social).

Del lado del oficialismo, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, defendieron el veto con el argumento de que los ATN son una herramienta clave para emergencias. En la misma línea se expresó Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien habló de “gran hipocresía” en el uso histórico de esos fondos. El único voto en contra durante la aprobación original fue el de Luis Juez, también del PRO, quien mantuvo su posición en esta nueva votación.

La discusión no estuvo exenta de cruces. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de desestabilizar al Gobierno y de buscar romper el equilibrio fiscal, mientras que varios legisladores remarcaron que las provincias “no reciben los fondos” y que el Poder Ejecutivo actúa de manera discrecional. “Nadie quiere voltearlo al Presidente, queremos que escuche”, dijo Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca. En tanto, el senador Guillermo Andrada fue más directo: “No voy a dejar que un filibustero financiero se lleve los recursos que necesitamos las provincias”.

La votación que terminó con el rechazo al veto de Milei

Quién votó a favor

Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires

Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán

Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca

Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa

Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos

Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca

Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén

Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut

Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes

Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca

Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza

Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe

Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan

Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta

Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones

María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa

María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa

Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa

Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta

Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén

Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe

Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut

Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja

Carolina Losada – UCR – Santa Fe

Martín Lousteau – UCR – CABA

Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán

José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa

Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco

María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy

Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos

María Inés Pilatti Vergara – Frente Nacional y Popular – Chaco

Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA

Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja

Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco

Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta

Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis

Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén

Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro

Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA

Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut

Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes

Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes

Víctor Zimmermann – UCR – Chaco

Quién votó en contra

Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis

Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba

Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis

Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy

Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy

Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba

Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan

Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja

Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa

Abstenciones y Ausentes

Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos

Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza

Mariana Juri – UCR – Mendoza

Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta (Ausente)