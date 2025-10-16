Uno por uno, cuáles son los documentos válidos para votar El Ministerio de Gobierno recordó qué documentos podrán presentarse el próximo 26 de octubre.

A días de las Elecciones Legislativas que se desarrollarán el domingo 26 octubre, desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informaron cuáles son los documentos habilitados para votar.

Podrán utilizarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad:

DNI tarjeta.

DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

DNI libreta celeste.

DNI libreta verde.

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

También explicaron que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral.

Asimismo, aclararon que el DNI digital, utilizado en dispositivos móviles a través de aplicaciones oficiales, no es válido para votar, por lo que se recomienda llevar el documento físico correspondiente el día de los comicios.