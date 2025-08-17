Uno por uno, todos los candidatos confirmados en San Juan El plazo formal para presentar las nóminas vence este domingo.

Este domingo vence el plazo formal para que los frentes y partidos presenten las nóminas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En San Juan están en disputa tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese contexto, los principales armados locales ya presentaron sus candidatos. Conocelos:

Por San Juan

Fabián Martín

Laura Palma

Federico Rizo

La Libertad Avanza

Abel Chiconi

Cristina Mabel Tejada Heredia

Juan Sancassani

Fuerza San Juan

Cristian Andino

Romina Rosas

Fabián Gramajo

GEN

Marcelo Arancibia

Cecilia Ruarte

Adrián Galaverna

Provincias Unidas

Emilio Baistrocchi

Paola Díaz

Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

Gastón Briozzo

Nery Mingolla

Raúl Horacio Moreno

Evolución Liberal

Sergio Vallejos

Noelia Herrera

Héctor Bastías

Partido Libertario

Yolanda Agüero

Manuel Galdeano

Nancy Illanes

Frente de Izquierda

Cristian Jurado

Gloria Cimino

Lucas Casciaro

Cruzada Renovadora