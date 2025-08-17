Este domingo vence el plazo formal para que los frentes y partidos presenten las nóminas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En San Juan están en disputa tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
En ese contexto, los principales armados locales ya presentaron sus candidatos. Conocelos:
Por San Juan
- Fabián Martín
- Laura Palma
- Federico Rizo
La Libertad Avanza
- Abel Chiconi
- Cristina Mabel Tejada Heredia
- Juan Sancassani
Fuerza San Juan
- Cristian Andino
- Romina Rosas
- Fabián Gramajo
GEN
- Marcelo Arancibia
- Cecilia Ruarte
- Adrián Galaverna
Provincias Unidas
- Emilio Baistrocchi
- Paola Díaz
- Pedro Rodríguez
Ideas de la Libertad
- Gastón Briozzo
- Nery Mingolla
- Raúl Horacio Moreno
Evolución Liberal
- Sergio Vallejos
- Noelia Herrera
- Héctor Bastías
Partido Libertario
- Yolanda Agüero
- Manuel Galdeano
- Nancy Illanes
Frente de Izquierda
- Cristian Jurado
- Gloria Cimino
- Lucas Casciaro
Cruzada Renovadora
- Alfredo Avelín
- Carmen Chimino
- Alejandro Gómez