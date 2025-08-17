Este domingo vence el plazo formal para que los frentes y partidos presenten las nóminas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En San Juan están en disputa tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese contexto, los principales armados locales ya presentaron sus candidatos. Conocelos:

Por San Juan

  • Fabián Martín
  • Laura Palma
  • Federico Rizo

La Libertad Avanza

  • Abel Chiconi
  • Cristina Mabel Tejada Heredia
  • Juan Sancassani

Fuerza San Juan

  • Cristian Andino
  • Romina Rosas
  • Fabián Gramajo

GEN

  • Marcelo Arancibia
  • Cecilia Ruarte
  • Adrián Galaverna

Provincias Unidas

  • Emilio Baistrocchi
  • Paola Díaz
  • Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

  • Gastón Briozzo
  • Nery Mingolla
  • Raúl Horacio Moreno

Evolución Liberal

  • Sergio Vallejos
  • Noelia Herrera
  • Héctor Bastías

Partido Libertario

  • Yolanda Agüero
  • Manuel Galdeano
  • Nancy Illanes

Frente de Izquierda

  • Cristian Jurado
  • Gloria Cimino
  • Lucas Casciaro

Cruzada Renovadora

  • Alfredo Avelín
  • Carmen Chimino
  • Alejandro Gómez