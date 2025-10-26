El voto del gobernador Orrego: “Tengo fe que nos va a ir muy bien” Es la primera vez que vota con la embestidura de gobernador.

El gobernador Marcelo Orrego llegó puntual para emitir su voto en la Escuela Valle del Tulum ubicada en La Legua, departamento Santa Lucía. Lo hizo acompañado por uno de sus hijos, que ayer cumplió 16 años pero que en esta elección no vota, según contó el orgulloso papá. “Tengo fe que nos va a ir muy bien”, se mostró optimista el primer mandatario.

“Sea cual sea el resultado, yo espero que sea positivo, por supuesto, pero en definitiva que vayamos todos a votar, que disfrutemos de este día, que seguramente a partir de las 18 horas ya vamos a poder hablar un poco más holgado de lo que sucedió. Yo creo que va a ser mucho más sencillo al haber cambiado el sistema de votación, en este caso por la ley de boletas únicas”, dijo el gobernador.

Orrego se mostró confiado en que los primeros resultados aparezcan “rápido”. “T engo una sensación siempre positiva, porque en definitiva cuando las elecciones son siempre, digamos, es la conclusión de un trabajo, de un proceso, y honestamente es la consecuencia de lo que venimos haciendo, de lo que trabajamos, en un concepto que es distinto, porque la verdad es difícil leer esta elección.

“T engo la suerte de tener unos candidatos que son sumamente maravillosos, para mí, esto lo tengo que decir, porque son personas que aparte de ser buena gente, son buenos dirigentes, son personas que se esfuerzan todos los días, son personas que son probos, y en definitiva yo soy un agradecido de la vida, primero por participar y segundo por llevar a estos candidatos, que en definitiva a nosotros nos hace sentir muy orgullosos”, apuntó.

El primer mandatario dijo que, más allá del resultado, mañana seguirá adelante con la gestión “más entusiasmado que nunca” y adelantó que la primera acción pos electoral será la entrega de casas.