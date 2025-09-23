Cómo hacer budín de acelga: un plato saludable para incorporar en tu menú Vitaminas, fibras y proteínas son algunas de las propiedades que vas a tener en esta comida.

Si pensás que comer sano es todo un desafío, esta receta de budín de acelga viene a demostrar lo contrario. Es una preparación simple y con ingredientes que tenés a mano en tu casa. Podés incorporar en tu alimentación este plato que cuenta con grandes propiedades como vitaminas A, C y K, así como de fibra y minerales como hierro y potasio por parte de la acelga, mientras que el huevo otorga proteínas y el queso sabor y calcio.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de hacer el budín de acelga son, agregar otros ingredientes a tu preparación como zanahoria rallada, zapallo italiano o espinacas. También podés incorporar carnes como pollo desmenuzado o atún.

Para intensificar su sabor podés usar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Una lluvia de queso rallado antes de servir es otra gran opción para darle un toque final impecable.

Qué ingredientes necesito para hacer budín de acelga

1 atado de acelgas

3 huevos

80 ml de crema de leche

50 gramos de queso rallado

1 pizca de sal

Pimienta negra molida a gusto

1 diente de ajo picado

1 cebolla picada

Cómo hacer budín de acelga: receta paso a paso