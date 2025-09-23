Si pensás que comer sano es todo un desafío, esta receta de budín de acelga viene a demostrar lo contrario. Es una preparación simple y con ingredientes que tenés a mano en tu casa. Podés incorporar en tu alimentación este plato que cuenta con grandes propiedades como vitaminas A, C y K, así como de fibra y minerales como hierro y potasio por parte de la acelga, mientras que el huevo otorga proteínas y el queso sabor y calcio.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de hacer el budín de acelga son, agregar otros ingredientes a tu preparación como zanahoria rallada, zapallo italiano o espinacas. También podés incorporar carnes como pollo desmenuzado o atún.

Para intensificar su sabor podés usar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Una lluvia de queso rallado antes de servir es otra gran opción para darle un toque final impecable.

Qué ingredientes necesito para hacer budín de acelga

  • 1 atado de acelgas
  • 3 huevos
  • 80 ml de crema de leche
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 pizca de sal
  • Pimienta negra molida a gusto
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cebolla picada

Cómo hacer budín de acelga: receta paso a paso

  • Lavar bien las hojas de acelga y retirar las venas más gruesas.
  • Cortarlas en trozos pequeños.
  • Podés cocinarlas al vapor, hervirlas o saltearlas brevemente en una sartén con un poco de aceite.
  • En un bol, batir los huevos hasta que estén espumosos.
  • Agregar la crema de leche, el queso rallado, la sal y la pimienta.
  • Incorporar las acelgas escurridas a la mezcla.
  • Agregar el ajo y la cebolla picados previamente salteados.
  • Verter la preparación en un molde previamente engrasado y enharinado.
  • Hornear a 180°C durante aproximadamente 30-40 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.