Cómo hacer galletas de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil y saludable Una opción ligera y nutritiva para quienes buscan alternativas dulces con ingredientes naturales y preparación sencilla

Las galletas de naranja sin harina ni azúcar se han convertido en una alternativa saludable y deliciosa para quienes buscan opciones dulces sin ingredientes refinados.

Esta receta casera, fácil de preparar y con ingredientes naturales, es ideal para personas que siguen dietas sin gluten, reducidas en carbohidratos o simplemente desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

El resultado son galletas suaves, aromáticas y nutritivas, perfectas para acompañar el café, disfrutar como merienda o compartir en familia.

Para preparar estas galletas se utilizan ingredientes accesibles y versátiles. La base está compuesta por almendra molida y copos de avena, que aportan textura y nutrientes esenciales como fibra, grasas saludables y proteínas vegetales.

El jugo y la ralladura de naranja ofrecen un sabor cítrico intenso, mientras que el huevo actúa como aglutinante natural. En lugar de azúcar refinada, se puede utilizar un endulzante natural como estevia, miel o dátiles triturados, según las preferencias y necesidades de cada persona.

Los ingredientes necesarios para esta receta son los siguientes:

2 naranjas medianas (jugo y ralladura)

1 huevo

1 taza de almendra molida

½ taza de copos de avena

¼ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Endulzante natural al gusto: estevia, miel o dátiles

Es importante que las naranjas estén bien lavadas antes de rallar su piel, para evitar residuos de pesticidas o ceras.

El procedimiento comienza mezclando en un bol el jugo de naranja, la ralladura, el huevo y el endulzante. Una vez integrados, se incorporan los ingredientes secos: avena, almendra molida, polvo de hornear y sal.

La masa resultante debe tener una consistencia húmeda pero manejable. Con las manos ligeramente humedecidas, se forman pequeñas bolitas que se colocan sobre una bandeja cubierta con papel vegetal. Luego se aplastan suavemente para darles forma de galleta.

Las galletas se hornean en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas en los bordes.

Es recomendable dejarlas enfriar completamente antes de manipularlas, ya que al salir del horno pueden estar blandas. Una vez frías, adquieren una textura firme por fuera y suave por dentro. Se conservan bien en un recipiente hermético durante varios días.

Esta receta admite variantes como sustituir la naranja por mandarina, añadir canela o vainilla natural, o incorporar trozos de nuez o chocolate sin azúcar.

Es una opción versátil que se adapta a distintos gustos y estilos de vida, manteniendo siempre el enfoque saludable y casero.