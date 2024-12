Cómo hacer helado de pistacho casero: la receta orginal, sencilla y deliciosa Uno de los frutos secos más populares.

El helado de pistacho es uno de los favoritos en las heladerías del mundo. Sin embargo, como siempre decimos en RecetasGratis, nunca nada le ganará a una preparación casera, saludable y rica. Elaborar esta receta de helado de pistacho en casa es muy sencillo, tanto si tienes heladera como si no. Quizás no quedará tan verde como los que venden, pero el sabor a pistacho sí que se notará. Si quieres volverlo más colorido, puedes añadir un poco de colorante, aunque no hace falta. El pistacho es un fruto seco conocido por ser una fuente rica de nutrientes, además de tener la cualidad de que nos ayuda a controlar el peso.

Esta vez te enseñamos cómo hacer helado de pistacho y, además, te damos los pasos que debes seguir para hacer helado de pistacho vegano.

Ingredientes para hacer Helado de pistacho:

250 mililitros de nata para montar (1¼ tazas)

150 gramos de leche condensada

1 sobre de gelatina (6 gramos)

3 cucharadas soperas de agua

70 gramos de pistachos crudos sin cáscara

20 gramos de pistachos tostados sin cáscara

Cómo hacer Helado de pistacho: