El turrón es uno de los clásicos más queridos de la Navidad, pues difícilmente está ausente de los hogares durante las fiestas. Es de origen árabe, pero ha evolucionado en muchas regiones de Iberoamérica, donde se prepara y se disfruta de diferentes formas. Una de las más deliciosas es el turrón de coco.
Solo necesitarás 2 ingredientes para hacerla, y tanto su sabor como su blanca apariencia te recordarán a los días más felices de la Navidad.
Ingredientes para hacer Turrón de coco:
- 300 mililitros de leche condensada
- 200 gramos de coco molido
Cómo hacer Turrón de coco:
- Lleva la leche condensada y el coco molido a fuego lento. Ve mezclando ambos durante 5 minutos.
- Forra un molde rectangular con papel de hornear y vierte la pasta de coco y leche en él. Dobla el papel de hornear sobrante sobre la mezcla y aplástala despacio para alisarla y dejar una placa uniforme. Truco: Puedes espolvorear coco molido por encima de la placa de turrón para darle un toque más delicioso.
- Tapa y lleva a la nevera durante 6 horas aproximadamente. Si lo dejas un día completo quedará mejor. Cuando pase el tiempo, tu turrón de coco estará listo para compartirlo con todos tus seres queridos y disfrutarlo junto a una copa de sidra o cava.