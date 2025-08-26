Cómo hacer turrón de coco: una receta ideal para quedar bien en casa Una receta con muy pocos ingredientes

El turrón es uno de los clásicos más queridos de la Navidad, pues difícilmente está ausente de los hogares durante las fiestas. Es de origen árabe, pero ha evolucionado en muchas regiones de Iberoamérica, donde se prepara y se disfruta de diferentes formas. Una de las más deliciosas es el turrón de coco.

Solo necesitarás 2 ingredientes para hacerla, y tanto su sabor como su blanca apariencia te recordarán a los días más felices de la Navidad.

Ingredientes para hacer Turrón de coco:

300 mililitros de leche condensada

200 gramos de coco molido

Cómo hacer Turrón de coco: