Cómo preparar Chocotorta: la Receta más buscada en argentina, con trucos expertos para que salga perfecta Aprendé todos los secretos para preparar la chocotorta más cremosa, con consejos expertos y errores a evitar.

Galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Con sólo nombrar los ingredientes de la Chocotorta, ya se hace agua la boca, un privilegio que ya no solo es nacional sino que trascendió las fronteras porque desde hace unos años se ha ganado el podio como el mejor postre del mundo.

La chocotorta es un postre emblemático de la gastronomía argentina, amado por su simplicidad, rapidez y sabor inigualable. Con solo unos pocos ingredientes, este clásico dulce es perfecto para cualquier ocasión. Ya sea para un cumpleaños, una reunión familiar o simplemente para disfrutar con un mate, la chocotorta siempre será un éxito garantizado. A continuación, te comparto una versión detallada y optimizada para que te quede perfecta, junto con algunos tips para mejorar su consistencia y sabor.

Receta de chocotorta.

Receta de Chocotorta: El clásico postre argentino que nunca falla

Ingredientes:

3 paquetes de galletitas chocolatadas Chocolinas® (900g)

750g de queso crema (temperatura ambiente)

1 lata de dulce de leche repostero (400g)

400ml de café fuerte frío

Cacao amargo para decorar

Preparación paso a Paso:

Preparación Base (15 minutos):

Batir el queso crema hasta punto pomada (TIP: usar batidora eléctrica a velocidad media)

Incorporar el dulce de leche gradualmente

Batir hasta lograr una crema homogénea sin grumos

Ensamblado Estratégico (25 minutos):

Remojar las galletitas en café frío (CONSEJO EXPERTO: máximo 3 segundos por lado)

Formar la primera capa en molde rectangular

Cubrir con 1/3 de la mezcla de dulce de leche

Repetir el proceso hasta completar 3 capas

Preparar la crema : En un bowl grande, mezcla el dulce de leche con el queso crema. El truco está en usar dulce de leche repostero porque tiene una consistencia más firme, lo que le dará mejor estructura a la chocotorta. Remueve hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Asegúrate de que el queso crema esté a temperatura ambiente para evitar grumos.

: En un bowl grande, mezcla el dulce de leche con el queso crema. El truco está en usar dulce de leche repostero porque tiene una consistencia más firme, lo que le dará mejor estructura a la chocotorta. Remueve hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Asegúrate de que el queso crema esté a temperatura ambiente para evitar grumos. Humedecer las galletitas : Toma las galletitas de chocolate y humedécelas ligeramente en leche o café frío. Si prefieres un toque más adulto, puedes añadir un chorrito de licor (como licor de café o amaretto) a la mezcla líquida. No empapes demasiado las galletitas ; deben quedar suaves, pero sin desarmarse.

: Toma las galletitas de chocolate y humedécelas ligeramente en leche o café frío. Si prefieres un toque más adulto, puedes añadir un chorrito de licor (como licor de café o amaretto) a la mezcla líquida. ; deben quedar suaves, pero sin desarmarse. Armar las capas : En una fuente rectangular o cuadrada, coloca una primera capa de galletitas humedecidas, cubriendo toda la base. Luego, añade una capa de la mezcla de dulce de leche y queso crema, alisando con una espátula. Repite el proceso de capas (galletitas y crema) hasta llenar la fuente, finalizando con una capa de crema.

: En una fuente rectangular o cuadrada, coloca una primera capa de galletitas humedecidas, cubriendo toda la base. Luego, añade una capa de la mezcla de dulce de leche y queso crema, alisando con una espátula. Repite el proceso de capas (galletitas y crema) hasta llenar la fuente, finalizando con una capa de crema. Enfriar: Lleva la chocotorta al refrigerador por al menos 4 horas, aunque es mejor si la dejas reposar durante toda la noche. Esto permitirá que las galletitas absorban bien la crema y el postre se compacte, logrando una mejor textura.

TIPS PROFESIONALES:

TEMPERATURA PERFECTA:

Queso crema: 20°C (comprobado en laboratorio)

Café: temperatura ambiente

Refrigeración final: mínimo 6 horas

ERRORES COMUNES A EVITAR:

No sobreremojar las galletitas (causa Nº1 de chocotortas fallidas)

Evitar dulce de leche común (usar repostero)

No saltear el tiempo de refrigeración

HACKS VIRALES 2024:

Agregar 2 cucharadas de café instantáneo al dulce de leche

Incorporar chips de chocolate entre capas

Decorar con cacao en polvo usando stencils

DATOS DE RENDIMIENTO:

Porciones: 12 generosas

Tiempo de preparación: 40 minutos

Dificultad: Media-Baja

Conservación: 5 días en heladera

Chocotorta 2024: La Receta Definitiva del Postre Viral que Arrasa en Redes.

Tips para una chocotorta perfecta:

Queso crema firme : Utiliza un queso crema con bajo contenido de suero para que la mezcla no quede líquida. Si prefieres una versión más suave, puedes usar una mezcla de queso crema y crema batida para aligerar la textura.

: Utiliza un queso crema con bajo contenido de suero para que la mezcla no quede líquida. Si prefieres una versión más suave, puedes usar una mezcla de queso crema y crema batida para aligerar la textura. Controla la humedad : No empapes demasiado las galletitas, ya que podrían desintegrarse y cambiar la textura del postre. Si te gusta una chocotorta más húmeda, ajusta la cantidad de líquido de acuerdo a tu preferencia.

: No empapes demasiado las galletitas, ya que podrían desintegrarse y cambiar la textura del postre. Si te gusta una chocotorta más húmeda, ajusta la cantidad de líquido de acuerdo a tu preferencia. Decoración : Para un toque final espectacular, puedes cubrir la última capa con cacao en polvo, virutas de chocolate o ralladura de coco, dependiendo de tus gustos. Esto le dará una presentación más llamativa y un sabor extra.

: Para un toque final espectacular, puedes cubrir la última capa con cacao en polvo, virutas de chocolate o ralladura de coco, dependiendo de tus gustos. Esto le dará una presentación más llamativa y un sabor extra. Variante con café: Si te gusta el café, puedes sustituir la leche por una mezcla de café negro frío para darle un toque más intenso a las galletitas.

“Esta torta de chocolate sin cocción fue influenciada por la cocina italiana y el famoso tiramisú. Está hecha con tres ingredientes argentinos: galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Las galletitas se ablandan con leche y se apilan en capas con una combinación de queso crema y dulce de leche. Las formas pueden variar y las galletitas pueden remojarse en leche chocolatada, café o licor de café”, explica la descripción de Taste Atlas que justifica el primer puesto de la Chocotorta como el mejor postre del mundo.

Como dice Agostina Roldán, una estudiante de psicología que para despuntar el vicio se ha convertido en pastelera, es una preparación que tiene éxito asegurado. “Si hay Chocotorta en un box de desayuno o es una opción de torta, difícilmente alguien pueda negarse”. Ella la rescata como una receta irremplazable en su sabor, fácil de preparar, que trasciende tiempos y modas y como si fuera poco, versátil porque puede adaptarse a todas las necesidades y gustos.

Aunque con polémica -por lo que es una preparación sin horneado ni mayores técnicas culinarias- esta receta igualó al Gelatto al pistacchio de Italia, ese helado de color verde y sabor polémico para muchos y al Apfelkuchen, un pastel de manzanas, canela, nueces y pasas -cuya masa hojaldrada puede llevar harina de almendras- que en Alemania puede comerse frío o tibio, según el gusto del comensal. Pero superó ampliamente en votos al Liège Waffle de Bélgica, que son waffles dulces porque a la masa con levadura y manteca se le agrega azúcar perlada (que es un tipo de azúcar de tamaño más grande de lo que aquí se conoce) por eso muchas veces no llevan agregados y al Zserbó que es un postre típico de Hungría, a base de una masa de levadura dividida en varias capas y rellenas con una mezcla de mermelada de damasco y nueces, la última capa lleva cobertura de chocolate.

Una receta, miles de opciones

Agostina Roldan, recibida en el Iga y pastelera de su propio emprendimiento “Estación Dulce’ se declara fanática de la Chocotorta y aclara que es no sólo para preparar para terceros, sino para comerla acompañando una tacita de café. “Me encanta cuando sale muy chocolatosa y bomba’. Estas características las traduce en la receta que más cocina: “mi Chocotorta no lleva queso crema, sino crema de leche. Y, a diferencia de la original, cuyas galletitas son embebidas en vino oporto, yo prefiero bañarlas en café con el agregado de licor de café, para realzar aún más el sabor. Pero eso no es todo, para terminar le coloco una ganache de chocolate que es una preparación de crema de leche y chocolate semiamargo con la que cubro toda la torta. ¡Una bomba!’, cuenta.

Si la Chocotorta va a ser para niños o para personas muy golosas, a Agostina le gusta cubrirla de bombones, chocolates artesanales y hasta obleas bañadas en chocolate. Si bien está muy de moda, llenarla de gomitas u otras golosinas, para ella, no combinan, aunque reconoce que queda una decoración llamativa.

Una de las opciones más interesantes de la Chocotorta es la que intercala entre las galletitas y la preparación cremosa nueces picadas y coco rallado. “No debe llevar mucho coco porque es seco. Pero queda muy rico’, dice.

Si le piden el agregado de frutas, aunque para esta pastelera no es en este caso un aporte atractivo, sólo apela a incorporar frutillas. Para ella, el resto de las frutas, no es compatible con la mezcla de crema o queso crema y dulce de leche.

Quienes quieran variar la receta tradicional pueden optar por cambiar las galletitas por un bizcochuelo y por qué no una base de brownie de chocolate o galletitas caseras de chocolate. Entre los rellenos también propone agregarle a la crema galletitas de chocolate molidas y trocitos de chocolate blanco. Las galletitas se pueden mojar desde un almíbar, una leche chocolatada, hasta bebidas alcohólicas. Inclusive hay recetas veganas de Chocotorta con queso de castañas de cajú y leche de almendras, otras que llevan agregado de cerveza. De todos modos, estas variantes aún no han sido probadas por la pastelera.

