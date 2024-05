Cómo preparar ñoquis de espinaca Este 29 de enero es la fecha ideal para lucirte en la cocina con este plato con mucho sabor.

Esta es la receta para hacer ñoquis de espinaca rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Este plato trádicional y súper económico se puede ideal para hacerlo este lunes 29 de enero. Seguí este paso a paso para degustar de este rico menú.

Qué ingredientes necesito para hacer ñoquis de espinaca

-1/2 kilo de harina

-1/2 kilo de papas

-1 atado de espinacas

-1 huevo

-Sal y pimienta

Cómo hacer ñoquis de espinaca

-Cocinar las papas con cáscara en agua hirviendo.

-Dejar enfriar, pelar y pisar hasta hacer puré.

-Hervir el atado de espinaca y escurrir muy bien para luego picar lo más pequeño posible. Si tienes mixer lo podes procesar ahí.

-Integrar el puré con el huevo, las espinacas y la harina hasta lograr una masa suave que no se pegue en los dedos.

-Cortar la masa en trozos, hacer tiras finas y formar los ñoquis de espinaca.

-Espolvorear con harina para evitar que se peguen.

-En una olla dejar hervir el agua y agregar los ñoquis de espinaca y cocinar hasta que estos floten.

-Retirar con una espumadera y servir acompañado con la salsa que más te guste.

Consejos para hacer ñoquis de espinaca

-Es importante no usar harina de más ya que la masa será dura y por ende el ñoqui perderá su suavidad. También hay que ser cuidadoso en no amasar de más la masa para que no pierda su consistencia.

-Si te gusta darle mayor sabor podés agregarle nuez moscada.

-La cocción de los ñoquis en agua hirviendo no suele superar los 2 minutos, es importante estar atentos durante la cocción para que estos no se pasen, si esto sucede los ñoquis comienzan a desarmarse.

-En lugar de papas, podés reemplazar por zapallo o incluso ricota y obtener un sabor único.