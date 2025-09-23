Con pocos ingredientes se pude hacer una preparación casera riquísima, como este bizcochuelo de limón esponjoso. Ideal para las meriendas familiares y por qué no, para que los chicos lleven al cole. Tomá nota y animate a preparar este clásico de la pastelería.
Ingredientes para hacer un biscochuelo de limón
- 2 tazas harina 000 o 0000(puede ser leudante también)
- 1 taza azúcar
- 1 pocillo de aceite
- 3 huevos
- 1 cucharadita Esencia de vainilla
- Polvo para hornear
- 1-2 limones
- 1 taza leche
Paso a paso para preparar un biscochuelo de limón
- Precalentar el horno a 180° y dejar el molde enmantecado y enharinado, o también pueden utilizar aceite en lugar de manteca
- Mezclar los huevos con el azúcar y el aceite(tip:batir hasta que quede una mezcla media blanquita para que quede más esponjoso, es OPCIONAL, de todas formas queda esponjoso)
- Agregar la taza de leche con esencia de vainilla(opcional) y la ralladura del limón
- Agregar la harina con el polvo para hornear(1cda) en forma de lluvia para que no queden grumos, si lo prefieren pueden tamizar
- Una vez integrado agregar el jugo del limón a la mezcla(evitar que caigan las semillas)
- Mandar al horno precalentado y dejar 40 minutos, clavar un cuchillo y si sale seco está listo. Dejar enfriar y listoo!!