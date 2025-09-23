Con pocos ingredientes se pude hacer una preparación casera riquísima, como este bizcochuelo de limón esponjoso. Ideal para las meriendas familiares y por qué no, para que los chicos lleven al cole. Tomá nota y animate a preparar este clásico de la pastelería.

Ingredientes para hacer un biscochuelo de limón

  • 2 tazas harina 000 o 0000(puede ser leudante también)
  • 1 taza azúcar
  • 1 pocillo de aceite
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita Esencia de vainilla
  • Polvo para hornear
  • 1-2 limones
  • 1 taza leche

Paso a paso para preparar un biscochuelo de limón

  1. Precalentar el horno a 180° y dejar el molde enmantecado y enharinado, o también pueden utilizar aceite en lugar de manteca
  2. Mezclar los huevos con el azúcar y el aceite(tip:batir hasta que quede una mezcla media blanquita para que quede más esponjoso, es OPCIONAL, de todas formas queda esponjoso)
  3. Agregar la taza de leche con esencia de vainilla(opcional) y la ralladura del limón
  4. Agregar la harina con el polvo para hornear(1cda) en forma de lluvia para que no queden grumos, si lo prefieren pueden tamizar
  5. Una vez integrado agregar el jugo del limón a la mezcla(evitar que caigan las semillas)
  6. Mandar al horno precalentado y dejar 40 minutos, clavar un cuchillo y si sale seco está listo. Dejar enfriar y listoo!!
biscochuelo de limón receta