Cómo preparar yogur casero El beneficio de evitar los conservantes y consumir una versión más saludable

Prepararlo en casa es una opción perfecta para quienes buscan una alternativa saludable y sin aditivos.

Receta de yogur casero

Para esta receta de yogur casero, se necesitarán aproximadamente 8 horas y 15 minutos en total. Este tiempo incluye unos 15 minutos para preparar los ingredientes y mezclar, y luego unas 8 horas para que el yogur fermente adecuadamente.

Ingredientes de yogur casero

-1 litro de leche entera (puede ser fresca o pasteurizada)

-2 cucharadas de yogur natural (sin azúcar ni saborizantes, que contenga cultivos vivos y activos)

2 cucharadas de leche en polvo (opcional, para una textura más cremosa)

-2 cucharadas de azúcar (opcional, a gusto)

-1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional, para sabor)

Cómo hacer yogur casero, paso a paso

-En una olla grande, calentar la leche a fuego medio hasta que alcance unos 85°C (185°F). Si no se tiene un termómetro, la leche debe estar caliente pero no hirviendo, apenas con burbujas en los bordes. Este paso ayuda a preparar la leche para la fermentación al eliminar bacterias no deseadas.

-Dejar que la leche se enfríe hasta los 45°C (113°F). Se puede acelerar este proceso al colocar la olla en un baño de agua fría.

-En un bol pequeño, mezclar el yogur natural con un poco de leche caliente (unas 2 cucharadas) hasta que esté suave. Luego, incorporar esta mezcla a la olla con el resto de la leche y revolver bien.

-Si se desea, añadir la leche en polvo, el azúcar, y el extracto de vainilla, y mezclar bien.

-Verter la mezcla en frascos de vidrio o en un recipiente grande, cubrirlos y colocarlos en un lugar cálido para fermentar. Se puede usar una yogurtera, un horno precalentado y apagado, o simplemente envolver los frascos en una toalla y dejarlos en un lugar cálido. Dejar fermentar por aproximadamente 8 horas o hasta que el yogur haya espesado y tenga el sabor deseado.

Una vez fermentado, colocar los frascos en el refrigerador durante al menos 2 horas antes de consumir. El yogur se espesará aún más mientras se enfría.