Día Mundial de la Papa Frita: Por qué se conmemora hoy 20 de agosto y la receta para unas papas fritas perfectas ¿Te imaginas un mundo sin papas fritas? ¡Imposible! Este 20 de agosto celebramos el Día Mundial de la Papa Frita, un día para rendir homenaje a uno de los snacks más populares del planeta. Pero, ¿sabías que existe una acalorada disputa entre Francia y Bélgica sobre quién fue el inventor de este manjar?

La historia de las papas fritas es tan antigua como deliciosa. Mientras que los franceses aseguran que las popularizaron en los puentes de París a finales del siglo XVIII, los belgas afirman que fueron los primeros en freírlas en dos etapas, dándoles esa textura crujiente característica.

Desde Europa hasta América, las papas fritas han conquistado paladares y culturas. En Estados Unidos, son un acompañamiento indispensable de casi cualquier comida, mientras que en Canadá, la poutine las ha elevado a la categoría de plato nacional. Y en América del Sur, donde la papa es un alimento básico desde hace milenios, las papas fritas han encontrado su lugar en la gastronomía local, adaptándose a los distintos gustos y tradiciones.

Receta infalible: Papas fritas caseras como las de tu restaurante favorito

Ingredientes:

Papas grandes (tipo Russet o Kennebec)

Aceite vegetal

Sal

Preparación paso a paso:

Pela las papas y córtalas en tiras finas y uniformes. Remoja las papas en agua fría durante al menos 30 minutos para eliminar el exceso de almidón. Escurre bien las papas y sécalas con papel absorbente. Calienta abundante aceite en una olla o freidora a 140°C. Fríe las papas durante unos 3-4 minutos, hasta que estén doradas. Escurre las papas y déjalas enfriar sobre papel absorbente. Aumenta la temperatura del aceite a 180°C y fríe las papas nuevamente durante 1-2 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Sazona con sal al gusto.

Consejos para unas papas fritas perfectas:

La papa importa: Elige papas con alto contenido de almidón, como las russet o las Kennebec.

Elige papas con alto contenido de almidón, como las russet o las Kennebec. Temperatura del aceite: El aceite debe estar a la temperatura adecuada para que las papas se cocinen por dentro y queden crujientes por fuera.

El aceite debe estar a la temperatura adecuada para que las papas se cocinen por dentro y queden crujientes por fuera. Secar bien: Las papas deben estar completamente secas antes de freírlas para evitar que absorban demasiado aceite.

Las papas deben estar completamente secas antes de freírlas para evitar que absorban demasiado aceite. No sobrecargar la freidora: Fríe las papas en tandas pequeñas para evitar que bajen la temperatura del aceite.

Fríe las papas en tandas pequeñas para evitar que bajen la temperatura del aceite. Doble fritura: Para una máxima crujientez, fríe las papas dos veces a diferentes temperaturas.

Variaciones y acompañamientos:

Papas rústicas: Corta las papas en trozos irregulares y condimenta con hierbas aromáticas.

Corta las papas en trozos irregulares y condimenta con hierbas aromáticas. Papas sweet potato: Utiliza batata para un sabor más dulce y una textura diferente.

Utiliza batata para un sabor más dulce y una textura diferente. Acompañamientos: Combina las papas fritas con salsas como ketchup, mayonesa, guacamole o salsas caseras.

Cómo Hacer Papas Fritas Extra Crujientes: El Secreto Mejor Guardado

