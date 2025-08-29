La receta más fácil y económica para preparar ñoquis caseros según un chef sanjuanino Los consejos del chef Mauricio Savoca para festejar todos los 29 de cada mes. En esta oportunidad, todos los ingredientes para cocinar ñoquis de ricota de manera que no efecte la economía familiar.

El reconocido chef sanjuanino Mauricio Savoca, con más de 12 años de experiencia en la industria hotelera y gastronómica y chef ejecutivo en Del Bono Hotels, ofreció a DIARIO DE CUYO las claves para cocinar ñoquis caseros este viernes. Se trata de una receta alternativa al tradicional plato elaborado a base de papa.

Esta opción realizada con ricota ofrece otra posibilidad para el encargado o encargada de la cocina del hogar que quiera presentar una opción liviana para chuparse los dedos, con elementos económicos y un procedimiento accesible.

Ingredientes para ñoquis

500 g de ricota

2 huevos

150 g de queso parmesano rallado

250 g de harina 0000 (o leudante)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Ahora, el paso a paso de los ñoquis para una comida exitosa

En un bol colocar la ricota con los huevos, el queso parmesano, la sal, la pimienta y un toque de nuez moscada. Mezclar bien hasta obtener un pasta homogénea. Incorporar harina de a poco, mezclando suavemente con las manos hasta formar una masa blanda y ligeramente pegajosa. Evitar amasar demasiado para que no queden grumos. Enharinar la mesada y dividir la masa en porciones. Formar cilindros de aproximadamente 2 cm de diámetro. Luego cortar los cilindros en pequeños trozos. Opcional: se peude dejar los ñoquis tal cual o marcarlos con un tenedor o con unañoquera. Esyo ayudará a que se adhiera mejor la salsa. Hervir en abundante agua con sal en una olla grande. Cuando el agua esté a punto de ebullición cocinar los ñoquis en tandas pequeñas para que no se peguen. ¿Cuándo estarán listos? Cuando floten en la superficie, lo que tomará apenas unos minutos. Luego retirar con una espumadera y escurrir bien.

A continuación los ingredientes para una sabrosa salsa.

Cortar 3 tomates en cuartos y colocar 2 dintes de ajo, una cebolla y un pimiento en el horno hasta que estén asados y tiernos, después procesar y saltear los ñoquis en la salsa. Opcional: agregar un toque de aceite de oliva.

Truco para los ñoquis

El agua para hacer hervir los ñoquis debe tener siempre sal

Para ver más recetas fáciles, ingresá acá