El reconocido chef sanjuanino Mauricio Savoca, con más de 12 años de experiencia en la industria hotelera y gastronómica y chef ejecutivo en Del Bono Hotels, ofreció a DIARIO DE CUYO las claves para cocinar ñoquis caseros este viernes. Se trata de una receta alternativa al tradicional plato elaborado a base de papa.
Esta opción realizada con ricota ofrece otra posibilidad para el encargado o encargada de la cocina del hogar que quiera presentar una opción liviana para chuparse los dedos, con elementos económicos y un procedimiento accesible.
Ingredientes para ñoquis
- 500 g de ricota
- 2 huevos
- 150 g de queso parmesano rallado
- 250 g de harina 0000 (o leudante)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
Ahora, el paso a paso de los ñoquis para una comida exitosa
- En un bol colocar la ricota con los huevos, el queso parmesano, la sal, la pimienta y un toque de nuez moscada. Mezclar bien hasta obtener un pasta homogénea.
- Incorporar harina de a poco, mezclando suavemente con las manos hasta formar una masa blanda y ligeramente pegajosa. Evitar amasar demasiado para que no queden grumos.
- Enharinar la mesada y dividir la masa en porciones. Formar cilindros de aproximadamente 2 cm de diámetro. Luego cortar los cilindros en pequeños trozos.
- Opcional: se peude dejar los ñoquis tal cual o marcarlos con un tenedor o con unañoquera. Esyo ayudará a que se adhiera mejor la salsa.
- Hervir en abundante agua con sal en una olla grande. Cuando el agua esté a punto de ebullición cocinar los ñoquis en tandas pequeñas para que no se peguen.
- ¿Cuándo estarán listos? Cuando floten en la superficie, lo que tomará apenas unos minutos. Luego retirar con una espumadera y escurrir bien.
A continuación los ingredientes para una sabrosa salsa.
- Cortar 3 tomates en cuartos y colocar 2 dintes de ajo, una cebolla y un pimiento en el horno hasta que estén asados y tiernos, después procesar y saltear los ñoquis en la salsa. Opcional: agregar un toque de aceite de oliva.
Truco para los ñoquis
- El agua para hacer hervir los ñoquis debe tener siempre sal
