La ensalada de pepino con yogur griego es uno de esos platos que demuestran que la frescura y simpleza pueden ser sinónimo de sofisticación.

Presentes en distintas gastronomías del Mediterráneo y Medio Oriente, combina la suavidad cremosa del yogur con la frescura del pepino.

Se puede preparar para acompañar carnes a la parrilla, los clásicos kebabs árabes o incluso servir como entrada.

Receta de ensalada de pepino con yogur griego (para 4 personas)

Ingredientes:

  • 2 pepinos medianos
  • 1 taza de yogur griego natural
  • 1 diente de ajo pequeño picado o rallado
  • Jugo de ½ limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de eneldo fresco picado (o menta)
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación:

  1. Lavar bien los pepinos y, si se prefiere, pelarlos parcialmente dejando algunas tiras de piel para la textura. Cortarlos en rodajas finas o en cubos pequeños.
  2. Colocar el yogur griego en un bol y mezclarlo con el jugo de limón, el ajo, el aceite de oliva, sal y pimienta.
  3. Incorporar el pepino y el eneldo fresco, mezclando suavemente para integrar.
  4. Llevar a la heladera por 20 minutos antes de servir para que los sabores se potencien.