Los paccheri son una de esas joyas de la gastronomía italiana que, aunque menos famosas que los ravioles o los sorrentinos, conquistan a cualquiera que los prueba. Con su característica forma de tubo ancho y paredes gruesas, esta pasta típica de la región de Campania fue parte de la tradición napolitana durante siglos, especialmente en versiones rellenas y gratinadas al horno.
En la receta clásica se rellenan con carne estofada, hierbas y queso, para luego cubrirlos con salsa de tomate y una capa de bechamel antes de llevarlos al horno. En la Argentina, como suele pasar, la receta se adaptó: se prepara con carne picada, cebolla y una combinación irresistible de quesos que al gratinar forman esa costra dorada que nadie puede resistir.
A continuación, una versión casera para preparar paccheri rellenos de carne, ideal para sorprender en un almuerzo o una cena especial.
Receta de paccheri rellenos de carne (para 4 porciones)
Ingredientes
- 400 g de paccheri secos
- 400 g de carne picada vacuna
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria pequeña
- 1 diente de ajo
- 500 ml de salsa de tomate
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 huevo
- 80 g de queso parmesano rallado
- 150 g de mozzarella rallada
- 100 ml de vino tinto
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Hojas de albahaca fresca para decorar
Preparación
- Cocinar la pasta. Hervir los paccheri en abundante agua con sal, retirándolos 3 minutos antes del tiempo indicado en el paquete para que queden firmes. Escurrir y reservar sobre un paño limpio.
- Preparar el sofrito. Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo bien pequeños. Saltear en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos.
- Dorar la carne. Agregar la carne picada, desmenuzándola bien. Incorporar el vino tinto y dejar que se evapore el alcohol. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Armar el relleno. Mezclar la carne con el huevo y el parmesano rallado hasta lograr una preparación compacta.
- Rellenar los paccheri. Con ayuda de una manga o cucharita pequeña, rellenar cada tubo y acomodarlos en una fuente para horno enmantecada.
- Gratinar. Cubrir con salsa de tomate caliente, espolvorear con la mozzarella rallada y gratinar en horno precalentado a 200 °C durante unos 15 minutos, hasta que el queso quede dorado y burbujeante.
- Servir. Decorar con hojas de albahaca fresca y disfrutar de inmediato.
Los paccheri rellenos son una opción distinta para variar la clásica pasta del domingo. Con su textura firme y su relleno jugoso, esta receta italiana adaptada al estilo argentino se convierte en un plato abundante, sabroso y perfecto para compartir.