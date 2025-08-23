Ni ravioles ni sorrentinos: la receta para hacer esta pasta rellena que pocos conocen en la Argentina Son especiales para combinar con tuco y salsa blanca. El paso a paso.

Los paccheri son una de esas joyas de la gastronomía italiana que, aunque menos famosas que los ravioles o los sorrentinos, conquistan a cualquiera que los prueba. Con su característica forma de tubo ancho y paredes gruesas, esta pasta típica de la región de Campania fue parte de la tradición napolitana durante siglos, especialmente en versiones rellenas y gratinadas al horno.

En la receta clásica se rellenan con carne estofada, hierbas y queso, para luego cubrirlos con salsa de tomate y una capa de bechamel antes de llevarlos al horno. En la Argentina, como suele pasar, la receta se adaptó: se prepara con carne picada, cebolla y una combinación irresistible de quesos que al gratinar forman esa costra dorada que nadie puede resistir.

A continuación, una versión casera para preparar paccheri rellenos de carne, ideal para sorprender en un almuerzo o una cena especial.

Receta de paccheri rellenos de carne (para 4 porciones)

Ingredientes

400 g de paccheri secos

400 g de carne picada vacuna

1 cebolla mediana

1 zanahoria pequeña

1 diente de ajo

500 ml de salsa de tomate

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo

80 g de queso parmesano rallado

150 g de mozzarella rallada

100 ml de vino tinto

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Hojas de albahaca fresca para decorar

Preparación

Cocinar la pasta. Hervir los paccheri en abundante agua con sal, retirándolos 3 minutos antes del tiempo indicado en el paquete para que queden firmes. Escurrir y reservar sobre un paño limpio. Preparar el sofrito. Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo bien pequeños. Saltear en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos. Dorar la carne. Agregar la carne picada, desmenuzándola bien. Incorporar el vino tinto y dejar que se evapore el alcohol. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar. Armar el relleno. Mezclar la carne con el huevo y el parmesano rallado hasta lograr una preparación compacta. Rellenar los paccheri. Con ayuda de una manga o cucharita pequeña, rellenar cada tubo y acomodarlos en una fuente para horno enmantecada. Gratinar. Cubrir con salsa de tomate caliente, espolvorear con la mozzarella rallada y gratinar en horno precalentado a 200 °C durante unos 15 minutos, hasta que el queso quede dorado y burbujeante. Servir. Decorar con hojas de albahaca fresca y disfrutar de inmediato.

Los paccheri rellenos son una opción distinta para variar la clásica pasta del domingo. Con su textura firme y su relleno jugoso, esta receta italiana adaptada al estilo argentino se convierte en un plato abundante, sabroso y perfecto para compartir.