La masa sableé es una preparación básica de la pastelería que se puede utilizar para tartas dulces como el lemon pie o como tapas de alfajores. Antes de cocinarla, la masa debe descansar una hora en la heladera. En esta nota, receta de Masa sableé para tartas caseras: opción rápida y fácil.
FICHA
- Porciones: 8
- Tiempo de preparación: 20 minutos
- Calorías: 328
Ingredientes
- 150 g de manteca
- 1/2 cucharadita de sal
- 150 g de azúcar impalpable
- 1 cucharada de esencia de vainilla o ralladura de limón
- 1 huevo
- 250 g de harina 0000
Preparación
- Paso 1
Batir en un bowl la manteca pomada con la sal y el azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida. Perfumar con la ralladura de limón o esencia de vainilla.
- Paso 2
Agregar el huevo.
- Paso 3
Hacer una corona con la harina tamizada y volcar el batido en el centro.
- Paso 4
Mezclar todo, sin amasar, con ayuda de dos espátulas de plástico hasta obtener grumos. Si este paso se realiza con las manos, procurar no trasmitir demasiado calor.
- Paso 5
Apretar la masa con la palma de la mano para unir y darle forma cuadrada. Envolverla en papel film y dejar descansar en la heladera por lo menos una hora.
Tips
- Añadir una pizca de sal marina gruesa sobre la masa antes de hornear para resaltar los sabores dulces y dar un toque gourmet.
- Alternativa vegana: sustituir la manteca por aceite de coco sólido y el huevo por un puré de manzana o un huevo de linaza (1 cucharada de linaza molida con 3 cucharadas de agua).