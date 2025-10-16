La masa sableé es una preparación básica de la pastelería que se puede utilizar para tartas dulces como el lemon pie o como tapas de alfajores. Antes de cocinarla, la masa debe descansar una hora en la heladera. En esta nota, receta de Masa sableé para tartas caseras: opción rápida y fácil.

FICHA

Porciones: 8

Tiempo de preparación: 20 minutos

Calorías: 328

Ingredientes

150 g de manteca

1/2 cucharadita de sal

150 g de azúcar impalpable

1 cucharada de esencia de vainilla o ralladura de limón

1 huevo

250 g de harina 0000

Preparación

Paso 1

Batir en un bowl la manteca pomada con la sal y el azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida. Perfumar con la ralladura de limón o esencia de vainilla.

Agregar el huevo.

Hacer una corona con la harina tamizada y volcar el batido en el centro.

Mezclar todo, sin amasar, con ayuda de dos espátulas de plástico hasta obtener grumos. Si este paso se realiza con las manos, procurar no trasmitir demasiado calor.

Apretar la masa con la palma de la mano para unir y darle forma cuadrada. Envolverla en papel film y dejar descansar en la heladera por lo menos una hora.

Tips