La masa sableé es una preparación básica de la pastelería que se puede utilizar para tartas dulces como el lemon pie o como tapas de alfajores. Antes de cocinarla, la masa debe descansar una hora en la heladera. En esta nota, receta de Masa sableé para tartas caseras: opción rápida y fácil.

FICHA

  • Porciones: 8
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Calorías: 328

Ingredientes

  • 150 g de manteca
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 150 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharada de esencia de vainilla o ralladura de limón
  • 1 huevo
  • 250 g de harina 0000

Preparación

  • Paso 1
    Batir en un bowl la manteca pomada con la sal y el azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida. Perfumar con la ralladura de limón o esencia de vainilla.
  • Paso 2
    Agregar el huevo.
  • Paso 3
    Hacer una corona con la harina tamizada y volcar el batido en el centro.
  • Paso 4
    Mezclar todo, sin amasar, con ayuda de dos espátulas de plástico hasta obtener grumos. Si este paso se realiza con las manos, procurar no trasmitir demasiado calor.
  • Paso 5
    Apretar la masa con la palma de la mano para unir y darle forma cuadrada. Envolverla en papel film y dejar descansar en la heladera por lo menos una hora.

Tips

  • Añadir una pizca de sal marina gruesa sobre la masa antes de hornear para resaltar los sabores dulces y dar un toque gourmet.
  • Alternativa vegana: sustituir la manteca por aceite de coco sólido y el huevo por un puré de manzana o un huevo de linaza (1 cucharada de linaza molida con 3 cucharadas de agua).
