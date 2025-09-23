Receta de torta de maicena casera: cómo hacerla de manera fácil y económica En esta nota el paso a paso para que te salga riquisima.

La elaboración que te proporcionamos es muy sabrosa y esponjosa y requiere solo 3 ingredientes que todos tenemos en casa: maicena (o almidón de maíz, azúcar y huevos).

Asimismo, no necesitarás premezcla u otros ingredientes que tal vez no todos tengan en casa. Además, la receta que te proporcionamos es apta para personas que padecen celiaquía o que son intolerantes al gluten, también es apropiada para quienes no consumen lactosa, ya que no lleva leche ni derivados.

Ingredientes torta de maicena

2 huevos

70 gramos de maicena

70 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

ralladura de limón

Cómo hacer Torta de maicena