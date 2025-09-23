La elaboración que te proporcionamos es muy sabrosa y esponjosa y requiere solo 3 ingredientes que todos tenemos en casa: maicena (o almidón de maíz, azúcar y huevos).

Asimismo, no necesitarás premezcla u otros ingredientes que tal vez no todos tengan en casa. Además, la receta que te proporcionamos es apta para personas que padecen celiaquía o que son intolerantes al gluten, también es apropiada para quienes no consumen lactosa, ya que no lleva leche ni derivados.

Ingredientes torta de maicena

  • 2 huevos
  • 70 gramos de maicena
  • 70 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ralladura de limón

Cómo hacer Torta de maicena

  1. En primer lugar enciende el horno para precalentarlo a 160 °C. Luego, unta con aceite el molde y espolvorea con maicena. En este caso, utilizamos un moldo tipo savarín de 20 cm de diámetro.
  2. Para comenzar con la preparación del bizcocho de maicena esponjoso, separa las claras de las yemas de los huevos. Reserva las yemas y coloca las claras en el bol de la batidora eléctrica.
  3. Bate las claras hasta obtener un punto nieve, es decir, cuando las claras estén firmes, como ves en la foto.
  4. Incorpora el azúcar a la preparación y vuelve a batir, hasta que notes que se ha disuelto.
  5. Mientras continúas batiendo, añade las yemas una a una, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Sigue batiendo por 5 u 8 minutos más.
  6. Solo resta incorporar la maicena. Hazlo poco a poco y en 3 partes y, cuando se haya integrado una parte, añade la siguiente. Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes para conservar el aire que incorporamos en el batido.
  7. Con cuidado vierte la preparación en el molde y llévalo al horno precalentado a 160 °C por 40 – 50 minutos. Chequea el punto de cocción introduciendo un palillo en el centro de la torta y, si sale seco, estará lista. También notarás que las paredes de la torta comienzan a despegarse del molde.
  8. Retira la torta para celíacos del horno y espera que se enfríe antes de desmoldarlo.