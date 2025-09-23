La elaboración que te proporcionamos es muy sabrosa y esponjosa y requiere solo 3 ingredientes que todos tenemos en casa: maicena (o almidón de maíz, azúcar y huevos).
Asimismo, no necesitarás premezcla u otros ingredientes que tal vez no todos tengan en casa. Además, la receta que te proporcionamos es apta para personas que padecen celiaquía o que son intolerantes al gluten, también es apropiada para quienes no consumen lactosa, ya que no lleva leche ni derivados.
Ingredientes torta de maicena
- 2 huevos
- 70 gramos de maicena
- 70 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ralladura de limón
Cómo hacer Torta de maicena
- En primer lugar enciende el horno para precalentarlo a 160 °C. Luego, unta con aceite el molde y espolvorea con maicena. En este caso, utilizamos un moldo tipo savarín de 20 cm de diámetro.
- Para comenzar con la preparación del bizcocho de maicena esponjoso, separa las claras de las yemas de los huevos. Reserva las yemas y coloca las claras en el bol de la batidora eléctrica.
- Bate las claras hasta obtener un punto nieve, es decir, cuando las claras estén firmes, como ves en la foto.
- Incorpora el azúcar a la preparación y vuelve a batir, hasta que notes que se ha disuelto.
- Mientras continúas batiendo, añade las yemas una a una, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Sigue batiendo por 5 u 8 minutos más.
- Solo resta incorporar la maicena. Hazlo poco a poco y en 3 partes y, cuando se haya integrado una parte, añade la siguiente. Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes para conservar el aire que incorporamos en el batido.
- Con cuidado vierte la preparación en el molde y llévalo al horno precalentado a 160 °C por 40 – 50 minutos. Chequea el punto de cocción introduciendo un palillo en el centro de la torta y, si sale seco, estará lista. También notarás que las paredes de la torta comienzan a despegarse del molde.
- Retira la torta para celíacos del horno y espera que se enfríe antes de desmoldarlo.