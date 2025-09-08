Si te gustan los postres con chocolate tienes que probar esta receta. Te enseñamos a preparar una torta de chocolate esponjosa, húmeda y fácil, sin duda, ¡una de las más sabrosas que hayas probado!

Con esta torta de chocolate fácil sorprenderás a todos tus invitados y quedarás como el perfecto anfitrión, porque queda esponjosa y muy jugosa. Si quieres aprender la receta de esta tarta de chocolate húmeda para 30 personas aproximadamente, sigue los pasos al pie de la letra, prepara un molde entre 24 y 30 cm de diámetro y aprende a preparar una torta húmeda de chocolate decorada, suave, esponjosa, con mucho sabor y de manera sencilla para que puedas elaborarla en cualquier ocasión que se precie.

Ingredientes de torta de chocolate

  • 3 tazas de harina (420 gramos)
  • 3 tazas de azúcar (600 gramos)
  • 2½ cucharaditas de bicarbonato
  • 1 cucharadita de polvos de hornear o levadura tipo Royal
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de canela en polvo
  • 1½ tazas de cocoa o cacao en polvo
  • 1½ tazas de aceite
  • 2 tazas de leche (480 mililitros)
  • 2 cucharaditas de vinagre blanco
  • 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  • 4 huevos

Cómo hacer Torta húmeda de chocolate decorada

  1. Para hacer esta torta húmeda de chocolate decorada, coge un recipiente grande y tamiza la harina junto con la cocoa, el bicarbonato y el polvo de hornear. Añade dos tazas de azúcar, la sal y la canela y mezcla bien. Truco: para que salga una torta de chocolate húmeda bien esponjosa es mejor tamizar todos los ingredientes secos.
  2. Separa las claras de las yemas de huevo e introduce a la mezcla anterior el aceite y la leche y mezcla bien. Luego, para seguir con la preparación de la torta de chocolate húmeda y esponjosa, añade el vinagre y sigue batiendo.
  3. Agrega ahora las yemas de huevo y la esencia de vainilla y continúa mezclando. Aparte, bate las claras a punto de nieve con el azúcar restante e incorpóralas a la mezcla con la ayuda de una espátula, haciendo movimientos envolventes suaves. Truco: las claras a punto de nieve aportarán aún más aire a esta torta mojada de chocolate.
  4. Vierte la masa del bizcocho húmedo de chocolate en un molde para horno previamente enharinado y enmantecado y lo hornea a 180 ºC (con el horno previamente precalentado) durante 50 minutos.
  5. Para comprobar que la torta de chocolate casera está lista, pínchala con un palillo de madera y si sale limpio es que ya está bien hecha. En caso contrario, te recomendamos que revises este artículo nuestro para saber por qué te ha quedado crudo el bizcocho.
  6. Retira la torta de chocolate húmeda del horno, déjala enfriar sobre una rejilla a temperatura ambiente y después la desmoldas. Si quieres, puedes cortar el bizcocho de chocolate húmedo por la mitad y rellenarlo con frosting de chocolate (o de otro sabor que quieras). Después cubre la tarta con una ganache casera y ya puedes disfrutar con toda la familia y amigos de esta torta húmeda de chocolate decorada.
  7. Para obtener una torta de chocolate más húmeda y esponjosa aún, mezcla al baño María una taza de crema de leche con chocolate de cobertura, cocoa y azúcar al gusto, pincha varias zonas del pastel de chocolate húmedo con ayuda de unas jeringuillas pasteleras (o similar) y lo cúbrelo también con esta mezcla en lugar de la ganache.
Recetas torta de chocolate

Noticias relacionadas