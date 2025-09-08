Receta de torta húmeda de chocolate casera: cómo prepararla y hacerle una decoración de lujo Una receta para chuparse los dedos.

Si te gustan los postres con chocolate tienes que probar esta receta. Te enseñamos a preparar una torta de chocolate esponjosa, húmeda y fácil, sin duda, ¡una de las más sabrosas que hayas probado!

Con esta torta de chocolate fácil sorprenderás a todos tus invitados y quedarás como el perfecto anfitrión, porque queda esponjosa y muy jugosa. Si quieres aprender la receta de esta tarta de chocolate húmeda para 30 personas aproximadamente, sigue los pasos al pie de la letra, prepara un molde entre 24 y 30 cm de diámetro y aprende a preparar una torta húmeda de chocolate decorada, suave, esponjosa, con mucho sabor y de manera sencilla para que puedas elaborarla en cualquier ocasión que se precie.

Ingredientes de torta de chocolate

3 tazas de harina (420 gramos)

3 tazas de azúcar (600 gramos)

2½ cucharaditas de bicarbonato

1 cucharadita de polvos de hornear o levadura tipo Royal

1 pizca de sal

1 pizca de canela en polvo

1½ tazas de cocoa o cacao en polvo

1½ tazas de aceite

2 tazas de leche (480 mililitros)

2 cucharaditas de vinagre blanco

2 cucharaditas de esencia de vainilla

4 huevos

Cómo hacer Torta húmeda de chocolate decorada