Si te gustan los postres con chocolate tienes que probar esta receta. Te enseñamos a preparar una torta de chocolate esponjosa, húmeda y fácil, sin duda, ¡una de las más sabrosas que hayas probado!
Con esta torta de chocolate fácil sorprenderás a todos tus invitados y quedarás como el perfecto anfitrión, porque queda esponjosa y muy jugosa. Si quieres aprender la receta de esta tarta de chocolate húmeda para 30 personas aproximadamente, sigue los pasos al pie de la letra, prepara un molde entre 24 y 30 cm de diámetro y aprende a preparar una torta húmeda de chocolate decorada, suave, esponjosa, con mucho sabor y de manera sencilla para que puedas elaborarla en cualquier ocasión que se precie.
Ingredientes de torta de chocolate
- 3 tazas de harina (420 gramos)
- 3 tazas de azúcar (600 gramos)
- 2½ cucharaditas de bicarbonato
- 1 cucharadita de polvos de hornear o levadura tipo Royal
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de canela en polvo
- 1½ tazas de cocoa o cacao en polvo
- 1½ tazas de aceite
- 2 tazas de leche (480 mililitros)
- 2 cucharaditas de vinagre blanco
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 4 huevos
Cómo hacer Torta húmeda de chocolate decorada
- Para hacer esta torta húmeda de chocolate decorada, coge un recipiente grande y tamiza la harina junto con la cocoa, el bicarbonato y el polvo de hornear. Añade dos tazas de azúcar, la sal y la canela y mezcla bien. Truco: para que salga una torta de chocolate húmeda bien esponjosa es mejor tamizar todos los ingredientes secos.
- Separa las claras de las yemas de huevo e introduce a la mezcla anterior el aceite y la leche y mezcla bien. Luego, para seguir con la preparación de la torta de chocolate húmeda y esponjosa, añade el vinagre y sigue batiendo.
- Agrega ahora las yemas de huevo y la esencia de vainilla y continúa mezclando. Aparte, bate las claras a punto de nieve con el azúcar restante e incorpóralas a la mezcla con la ayuda de una espátula, haciendo movimientos envolventes suaves. Truco: las claras a punto de nieve aportarán aún más aire a esta torta mojada de chocolate.
- Vierte la masa del bizcocho húmedo de chocolate en un molde para horno previamente enharinado y enmantecado y lo hornea a 180 ºC (con el horno previamente precalentado) durante 50 minutos.
- Para comprobar que la torta de chocolate casera está lista, pínchala con un palillo de madera y si sale limpio es que ya está bien hecha. En caso contrario, te recomendamos que revises este artículo nuestro para saber por qué te ha quedado crudo el bizcocho.
- Retira la torta de chocolate húmeda del horno, déjala enfriar sobre una rejilla a temperatura ambiente y después la desmoldas. Si quieres, puedes cortar el bizcocho de chocolate húmedo por la mitad y rellenarlo con frosting de chocolate (o de otro sabor que quieras). Después cubre la tarta con una ganache casera y ya puedes disfrutar con toda la familia y amigos de esta torta húmeda de chocolate decorada.
- Para obtener una torta de chocolate más húmeda y esponjosa aún, mezcla al baño María una taza de crema de leche con chocolate de cobertura, cocoa y azúcar al gusto, pincha varias zonas del pastel de chocolate húmedo con ayuda de unas jeringuillas pasteleras (o similar) y lo cúbrelo también con esta mezcla en lugar de la ganache.