Receta de Torta matera sabor membrillo: cómo prepararla en casa, fácil y rápido Una verdadera delicia que es muy sencilla de preparar.

Si eres fanático del mate, de las charlas que se generan a su alrededor, de las reuniones con amigos o de un picnic en una linda plaza un día primaveral, entonces esta receta es para ti. Se trata de un bizcocho esponjoso y cubierto por membrillo, obteniendo como resultado una preparación húmeda y deliciosa. Además, si lo deseas, puedes reemplazar el dulce de membrillo por dulce de batata, si el primero no te agrada. También puedes reemplazarlo por dulce de leche o con alguna mermelada de frutos, como dulce de arándanos. La variedad es infinita, pero esta receta será la base para un resultado perfecto.

Ingredientes Torta matera de membrillo

1 huevo

1 taza de harina (140 gramos)

1 cucharada sopera de polvo para hornear

1 pizca de sal

½ taza de leche (120 mililitros)

⅓ taza de aceite

⅓ taza de azúcar (66 gramos)

100 gramos de dulce de membrillo

Cómo hacer Torta matera de membrillo