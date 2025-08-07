Si eres fanático del mate, de las charlas que se generan a su alrededor, de las reuniones con amigos o de un picnic en una linda plaza un día primaveral, entonces esta receta es para ti. Se trata de un bizcocho esponjoso y cubierto por membrillo, obteniendo como resultado una preparación húmeda y deliciosa. Además, si lo deseas, puedes reemplazar el dulce de membrillo por dulce de batata, si el primero no te agrada. También puedes reemplazarlo por dulce de leche o con alguna mermelada de frutos, como dulce de arándanos. La variedad es infinita, pero esta receta será la base para un resultado perfecto.
Ingredientes Torta matera de membrillo
- 1 huevo
- 1 taza de harina (140 gramos)
- 1 cucharada sopera de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- ½ taza de leche (120 mililitros)
- ⅓ taza de aceite
- ⅓ taza de azúcar (66 gramos)
- 100 gramos de dulce de membrillo
Cómo hacer Torta matera de membrillo
- Para empezar con la preparación de la torta matera o bizcochuelo con membrillo, bate el huevo con el azúcar, el aceite y la pizca de sal. Puedes usar tanto una batidora eléctrica como una licuadora. Lo importante es lograr una consistencia esponjosa y un color blanquecino. Esto querrá decir que incorporaste bastante aire a la preparación y tu torta quedará bien esponjoso.
- Añade la leche, la harina y el polvo para hornear. Bate solo unos segundos para integrar o proporciona unos toques de licuadora con el mismo objetivo. Es importante no sobrebatir o el bizcocho podrá quedar algo duro al desarrollar el gluten.
- Prepara el molde donde desees cocinar la torta matera con membrillo, el mismo debe estar engrasado y cubierto con papel manteca, sobretodo si es desmoltable, como en este caso. El diámetro utilizado en esta receta es de 16 centímetros. Vuelca en él la preparación del batido y reserva.
- Corta el dulce de membrillo en cubos y calienta unos minutos en el microondas hasta que se forme una pasta maleable. De esta forma, será más sencillo distribuirlo en la torta o pastel de membrillo.
- Cuando el dulce esté frío, disponlo en una manga y haz líneas sobre el batido que habías reservado anteriormente, forma una cuadrícula.
- Cocina la torta matera con membrillo en el horno precalentado a 180 ºC por unos 35 minutos, hasta que el bizococho esté ligeramente dorado. Puedes pinchar en alguna parte donde no haya dulce para corroborar que esté bien cocido. No debería salir con restos de preparación.
- Reserva hasta que la torta matera con membrillo esté fría para desmoldarla y lista para comer.