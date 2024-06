Receta del brownie: una opción barata y sencilla, sin chocolate ni manteca No te prives de darte un gustito en el finde y animate a hacer este dulce manjar.

Te vamos a contar cómo podés hacer unos brownies increíbles que no llevan ni chocolate ni manteca. Puede parecer imposible, pero se puede. Con esta preparación vas a poder cumplir el deseo de comer algo rico en la merienda, pero además, no vas a gastar mucho en hacerla. No lo dudes más y animate a replicar este paso a paso.

Vas a necesitar:

-130 gramos de azúcar

-2 huevos

-40 mililitros de aceite

-100 gramos de harina

-120 gramos de chocolate en polvo

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °. Mezclar el azúcar con los huevos en un bol grande. Añadir el aceite y seguir mezclando hasta obtener una mezcla homogénea. Tamizar la harina y el chocolate en polvo juntos. Incorporar la mezcla de harina y chocolate en polvo a la mezcla de huevos y azúcar. Remover hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Verter la mezcla en un molde previamente engrasado. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Dejar enfriar antes de cortar y servir.

