Receta rápida y fácil de berenjenas al escabeche Uno de los acompañamientos clásicos, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión gracias al equilibrio entre el ácido del vinagre y la suavidad de las verduras.

Las berenjenas al escabeche son una deliciosa y versátil preparación que destaca en la cocina argentina. Este plato, que combina la suavidad de las berenjenas con el sabor intenso y aromático del escabeche, es perfecto como entrada, acompañamiento o incluso para ser disfrutado en un sándwich. Su origen se remonta a las técnicas de conservación de alimentos mediante el uso de vinagre y especias, una práctica muy popular en diversas culturas mediterráneas y adoptada con entusiasmo en Argentina. En esta nota, receta rápida y fácil de berenjenas al escabeche.

En Argentina, las berenjenas al escabeche son una tradición familiar, especialmente durante la temporada de verano, cuando las berenjenas están en su mejor momento. Esta receta rápida y fácil te permitirá disfrutar de esta delicia en poco tiempo, con un resultado final que sorprenderá por su sabor y textura. Las variantes de esta receta pueden incluir diferentes tipos de especias, pero la esencia del escabeche siempre se mantiene, que destaca el equilibrio entre el ácido del vinagre y la sutil textura de las berenjenas.

Receta de berenjenas al escabeche

La preparación de las berenjenas al escabeche comienza con la selección de berenjenas frescas y firmes. Estas se cortan en rodajas finas y se salan para eliminar su amargor natural. Luego, se cocinan brevemente y se marinan en una mezcla de vinagre, aceite, ajo y especias, y crea un equilibrio perfecto de sabores.

Las berenjenas al escabeche son ideales para tener en la heladera y usar como aperitivo o acompañamiento de carnes y panes. La combinación de sabores del escabeche resalta el sabor de las berenjenas, convirtiéndolas en un plato irresistible y lleno de matices.

Tiempo de preparación

Para esta receta de berenjenas al escabeche rápida y fácil se necesita aproximadamente 1 hora y 30 minutos en total. Este tiempo incluye unos 30 minutos para preparar y cortar las berenjenas, 15 minutos para su cocción, y el resto del tiempo para el marinado y el enfriado.

Ingredientes

2 berenjenas medianas.

2 dientes de ajo.

1 taza de vinagre de vino blanco.

1 taza de agua.

1/2 taza de aceite de girasol.

1 cucharada de sal gruesa.

1 hoja de laurel.

1 cucharadita de orégano seco.

1/2 cucharadita de ají molido (opcional).

Pimienta negra en granos al gusto.

Cómo hacer berenjenas al escabeche, paso a paso