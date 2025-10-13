Las berenjenas al escabeche son una deliciosa y versátil preparación que destaca en la cocina argentina. Este plato, que combina la suavidad de las berenjenas con el sabor intenso y aromático del escabeche, es perfecto como entrada, acompañamiento o incluso para ser disfrutado en un sándwich. Su origen se remonta a las técnicas de conservación de alimentos mediante el uso de vinagre y especias, una práctica muy popular en diversas culturas mediterráneas y adoptada con entusiasmo en Argentina. En esta nota, receta rápida y fácil de berenjenas al escabeche.
En Argentina, las berenjenas al escabeche son una tradición familiar, especialmente durante la temporada de verano, cuando las berenjenas están en su mejor momento. Esta receta rápida y fácil te permitirá disfrutar de esta delicia en poco tiempo, con un resultado final que sorprenderá por su sabor y textura. Las variantes de esta receta pueden incluir diferentes tipos de especias, pero la esencia del escabeche siempre se mantiene, que destaca el equilibrio entre el ácido del vinagre y la sutil textura de las berenjenas.
Receta de berenjenas al escabeche
La preparación de las berenjenas al escabeche comienza con la selección de berenjenas frescas y firmes. Estas se cortan en rodajas finas y se salan para eliminar su amargor natural. Luego, se cocinan brevemente y se marinan en una mezcla de vinagre, aceite, ajo y especias, y crea un equilibrio perfecto de sabores.
Las berenjenas al escabeche son ideales para tener en la heladera y usar como aperitivo o acompañamiento de carnes y panes. La combinación de sabores del escabeche resalta el sabor de las berenjenas, convirtiéndolas en un plato irresistible y lleno de matices.
Tiempo de preparación
Para esta receta de berenjenas al escabeche rápida y fácil se necesita aproximadamente 1 hora y 30 minutos en total. Este tiempo incluye unos 30 minutos para preparar y cortar las berenjenas, 15 minutos para su cocción, y el resto del tiempo para el marinado y el enfriado.
Ingredientes
- 2 berenjenas medianas.
- 2 dientes de ajo.
- 1 taza de vinagre de vino blanco.
- 1 taza de agua.
- 1/2 taza de aceite de girasol.
- 1 cucharada de sal gruesa.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1/2 cucharadita de ají molido (opcional).
- Pimienta negra en granos al gusto.
Cómo hacer berenjenas al escabeche, paso a paso
- Lava bien las berenjenas y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente medio centímetro de grosor.
- Coloca las rodajas de berenjena en un colador, espolvorea con sal gruesa y deja reposar durante 30 minutos para que suelten su líquido amargo.
- Mientras tanto, pela y corta los ajos en láminas finas.
- Pasados los 30 minutos, enjuaga las berenjenas con agua fría para quitarles el exceso de sal y sécalas con papel absorbente.
- En una cacerola grande, hierve el agua con el vinagre. Añade las rodajas de berenjena y cocina durante 5 minutos. Luego, escúrrelas bien.
- En un recipiente grande, mezcla las berenjenas cocidas con los ajos, el laurel, el orégano, el ají molido y los granos de pimienta.
- Coloca las berenjenas en un frasco de vidrio esterilizado, presionándolas ligeramente para que queden bien compactas.
- Vierte el aceite de girasol sobre las berenjenas hasta cubrirlas completamente. Cierra el frasco y deja enfriar a temperatura ambiente.
- Una vez frío, guarda el frasco en la heladera y deja marinar al menos 24 horas antes de consumir para que los sabores se integren bien.