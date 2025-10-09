Esta es la receta para hacer pollo al ajillo rápido, fácil y con pocos ingredientes desde tu casa. Una preparación que no demanda mucho tiempo, es súper económica y además tiene un sabor que te va a encantar.
Qué ingredientes necesito para hacer pollo al ajillo
- 1 pollo trozado
- 8 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 300 ml. de vino de vino blanco
- Hierbas aromáticas (romero, tomillo, perejil, cilantro)
- 100 ml. de aceite de oliva
- Pimienta negra
- Jugo de limón
Cómo hacer pollo al ajillo: receta paso a paso
- Trozar el pollo.
- Picar los dientes de ajo.
- Colocar aceite de oliva en una olla o sartén y rehogar el ajo, durante 30 segundos aproximadamente.
- Retirar el ajo de la olla, agregar el pollo, las hojas de laurel y las hierbas aromáticas que más te gusten.
- Una vez que el pollo esté dorado, agregar el vino blanco, sal, pimienta y cocinar durante unos 5 minutos hasta que se evapore todo el alcohol.
- Sumar el ajo rehogado y el caldo de pollo, tapar la olla y dejar cocinar durante 10 minutos hasta lograr una cocción completa.
Recomendaciones para hacer pollo al ajillo
Es importante que el ajo solo esté rehogado, porque si se doran demasiado no se dorará como corresponde con el pollo.
Si la salsa te quedó demásiado líquida para tu gusto, podés agregarle maicena para que tome más cuerpo y sea más espesa.