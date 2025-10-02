Receta sencilla de waffles dulces: el paso a paso rápido y fácil Una preparación increíblemente versátil que la convierte en una opción ideal para quienes tienen menos tiempo.

Los waffles, esa deliciosa y crujiente delicia que se ha convertido en el desayuno favorito de muchos en todo el mundo, tienen su origen en la Europa medieval. Originalmente, se cocinaban entre dos placas de hierro sobre un fuego. Hoy en día, gracias a la tecnología moderna, podemos disfrutar de ellos en casa con mucha facilidad usando una wafflera eléctrica. Son perfectos para un domingo perezoso y se pueden personalizar al gusto con frutas, siropes, crema batida o incluso helado para una versión más indulgente. En esta nota, receta sencilla de waffles dulces: el paso a paso rápido y fácil.

La receta de waffles dulces es increíblemente versátil y rápida, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una solución rápida pero sabrosa. Su textura dorada y crujiente por fuera, y tierna por dentro, hace que sean irresistibles en cualquier mesa. Además, se pueden preparar en grandes cantidades y congelar para disfrutar en otro momento, solo es necesario recalentarlos en la tostadora para que recuperen su textura ideal.

Receta de waffles dulces

La elaboración de waffles dulces comienza mezclando los ingredientes secos como la harina, el azúcar y el polvo de hornear en un recipiente grande. Luego, se integran los ingredientes húmedos: huevos, leche y mantequilla derretida, asegurándose de que la mezcla quede homogénea pero sin sobrebatir para evitar que los waffles queden duros. La masa debe ser fluida pero espesa, capaz de fluir lentamente de un cucharón.

Tiempo de preparación

La receta de waffles dulces es ideal para un desayuno o merienda sin complicaciones, ya que toma aproximadamente 20 minutos en total. Esto incluye unos 10 minutos para mezclar los ingredientes y preparar la wafflera, y otros 10 minutos para cocinar los waffles hasta que estén dorados y crujientes.

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo.

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharada de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

2 huevos grandes.

1 1/2 tazas de leche.

1/2 taza de mantequilla derretida.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Waffles dulces.

Cómo hacer waffles dulces, paso a paso