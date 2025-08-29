Con la llegada del frente frío pronosticado para este fin de semana, nada mejor que una receta bien sanjuanina para acompañar el mate, el café o un buen chocolate caliente. Las sopaipillas sanjuaninas son de esas delicias simples y rendidoras que atraviesan generaciones: crocantes por fuera, suaves por dentro y con ese sabor casero que invita a compartir.
A continuación, te dejamos una receta rápida, económica y fácil de Tatiana Maldonado en cookpad para preparar en casa y disfrutar en familia:
Ingredientes:
- 1 kg Harina
- 1 cda polvo para leudar
- 1 pizca bicarbonato de sodio
- 50 g manteca derretida
- 2 cda sal
Preparación:
-
Colocar en un bowl todo lo seco, revolver bien y armar una corona.
-
Agregar en el medio la manteca y el agua y empezar a incorporar la harina poco a poco hasta formar una masa. Colocar en una mesada y amasar unos 5 minutos.
-
Tapar y dejar reposar 30 minutos.
-
Estirar bien y hacer un cilindro grande y cortar rodajas de 5cm y formar bollitos.
-
Luego con el palo de amasar aplanar los bollitos y cortar con un cuchillo una poqueña tira en el medio de cada sopaipilla.
-
Colocar cantidad necesaria de aceite en una sartén, llevar a fuego. Cuando esté caliente incorporar las sopaipillas hasta dorar.
-
Dar vuelta hasta dorar. Luego retirar y colocar en papel absorbente, espolvorear con azúcar y servir.