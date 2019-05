La convocatoria, vía redes sociales, de Marcelo Tinelli a Daniel Osvaldo para el "Súper Bailando 2019" generó una fuerte reprobación. Jimena Barón, ex del futbolista, puso el grito en el cielo y manifestó su descontento al mismísimo Tinelli por esto.

Pero ahora, fue Militta Bora quien apareció en escena y dio su postura sobre la supuesta incorporación al ciclo de Marcelo Hujo. "Él (Tinelli) siempre manifestó su apoyo al movimiento feminista. Me parece que no corresponde que lo lleve, porque Osvaldo ha dejado en evidencia cómo es con las mujeres y cómo se maneja. No va generar algo bueno en el programa", dijo la rubia en una entrevista para "Teleshow".

"Si va, seguramente va a hablar mal de la madre de sus hijos y de todas las mujeres con las que salió y no me gustaría verlo en esa situación. No quisiera que hable de mí. Alguna vez me insultó en las redes, dijo cosas feas y cuando salió en los medios borró ese mensaje", agregó la rubia.

Luego, Bora se refirió a su breve, pero intensa relación con Osvaldo y dio detalles escabrosos de ese vínculo y de cómo era la relación con su ex, Jimena Barón.

"Siempre estuve de su lado (por Barón), cuando salía con Daniel, no entendía por qué ella salía en televisión y decía que no tenía casa. Yo lo estaba conociendo y le dije '¿por qué no le comprás una casa a cada uno de tus hijos y tenés una buena relación con cada una de sus madres?', pero él me respondió: 'No se la voy a hacer tan fácil'", contó y agregó que esa conversación fue el principio del fin de su relación: "Ahí te das cuenta que es un tipo así… En definitiva a mí me pasó lo mismo, sólo que no tuve un hijo", disparó Militta y fue lapidaria: "Es maltratador, un mal llevado con las mujeres y un tipo que no mantiene credibilidad en nada".