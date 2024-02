En las últimas horas, las Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, prendieron fuegos las redes sociales con unas fotos en microbikini a sus 63 años en San Ignacio, Punta del Este.

En las imágenes que compartieron, se pueden ver a las Trillizas de Oro en microbikini minimalista en color negro con el pelo suelto y accesorios que completan el outfit playero como collares con caracoles, piedras de colores, fibras naturales celestes o anaranjadas.

“El paso del tiempo lo tenemos de nuestro lado. Nos cuesta a veces aparecer de 63, que es la edad que tenemos. Personalmente, la imagen que me devuelve el espejo es bárbara”, expresó María Laura.

Y agregó: “Me gustan mis arrugas, no tenemos canas que es algo que le damos de papá. También heredamos de él las bolsas en los ojos que yo me operé a los 29, pero me volvieron a crecer y ahí quedaron. ¡La actitud es lo que vale!”.